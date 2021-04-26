Frances McDormand, y su reinado en la categoría de Mejor Actriz.

Frances McDormand hizo historia al convertirse en la ganadora de la terna de Mejor Actriz, por su actuación a “Nomadland”, y de hecho, esto le dio una nueva posición en la élite de Hollywood.

McDormand se convirtió en la gala 93 de los premios Oscar en la intérprete que posee mayor número de estatuillas en la categoría de Mejor Actriz, con un total de tres.

Estas son las películas que llevaron a Frances a convertirse en la reina de la categoría de Mejor Actriz en los Oscar:



1996 - Fargo

2017 - Tres anuncios por un crimen

2021 - Nomadland

Al recibir su más reciente estatuilla, Frances McDormand dedicó su emotivo discurso a la promoción de la cinta que protagoniza, e invitó a todos a disfrutar de “Nomadland” en los cines.

Checa la lista completa de ganadores de los Oscar 2021.

¿Desbancó a Meryl Streep?

Todo es cuestión de perspectivas, pues tanto Meryl Streep, como Frances McDormand cuentan con un total de 3 estatuillas cada una, lo que las convierte en las actrices (hasta el momento) que más Oscar poseen.

Ahora bien, si todo es cuestión de perspectivas... ¿A qué se refieren cuando dicen que McDormand superó a Streep?

Resulta ser que, la legendaria Meryl Streep, cuenta con dos estatuillas por su trabajo como Actriz Principal, o mejor actriz, y otra por su trabajo como Actriz de Reparto, y visto de esta forma, Frances tendría entonces, una jerarquía mayor.

Las películas por las que Meryl Streep recibió un Oscar, son:

Mejor Actriz:

1982 - La decisión de Sophie

2011 - La dama de hierro

Mejor Actriz de Reparto:

1979 - Kramer vs. Kramer

Lo cierto es que ambas, son legendarias y extraordinarias en lo que hacen, y son iconos de Hollywood, así que, está en ti decidir si prefieres a una o a la otra.

Anthony Hopkins, una leyenda

También el legendario Anthony Hopkins, hizo historia al convertirse en ganador de la terna de Mejor Actor, consiguiendo así ser el ganador al Oscar más longevo de la historia de la entrega.

Joaquin Phoenix, ganador del Oscar en 2020 por “The Joker” se presentó en la gala de premiación para anunciar a su sucesor, sin embargo, Anthony Hopkins no pudo acudir a la entrega y tampoco se efectuó una transmisión en directo para que ofreciera su discurso de agradecimiento.

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