Nomadland logra conquistar los Oscar 2021.

Una noche de grandes sorpresas, así fue la ceremonia de premiación de los Oscar en su edición 93, en la que la contienda por el récord de estatuillas en la noche, estuvo bastante reñido.

“Nomadland” se convirtió en la gran ganadora en la noche de los premios Oscar al conseguir un total de tres estatuillas.

“El Sonido del Metal” consiguió 2 estatuillas, y las cintas que igualaron la cifra fueron, “Mank”, “Judas y el Mesías Negro”.



Mejor película

“Nomadland” se convirtió en la Mejor Película en la entrega 93 de los premios Oscar, y el agradecimiento fue para aquellas personas que luchan por vivir en la marginación al pie de carreteras.

El emotivo discurso ofrecido por la producción que encabezó Chloé Zhao, fue dedicado principalmente para aquellas personas que resisten y que les enseñaron mucho durante el rodaje de la cinta.

Acompañada de toda la producción, Chloé ofreció un breve discurso en el que también le dio un reconocimiento a sus brillantes compañeros de nominación en la terna de Mejor Película.

Nomadland se convirtió en una de las grandes favoritas durante la temporada de premiaciones, y a pesar de todos los obstáculos que sortearon, ha sido una de las producciones más aclamadas y sobresalientes que se han estrenado en la pandemia por Covid 19.

Esta cinta retrata una importante problemática en la que una mujer, lo pierde todo de un día a otro, y se queda a su suerte sólo con una caravana con la que recorre el país en busca de oportunidades para sobrevivir.

Además del galardón de Mejor Película, Chloé Zhao consiguió el Oscar por Mejor Dirección, y la legendaria Francés McDormand obtuvo la victoria en la categoría de Mejor Actriz.

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