4 ideas de photocards de Saja Boys con temática de Halloween para toda fan de la película de KPop Demon Hunters

Si eres fan de KPop Demon Hunters probablemente conozcas a los Saja Boys, la banda antagonista de la película quienes buscan derrotar HUNTR/X con tal de poder robar almas, por lo que la temática de Halloween le queda a la perfección a estos demonios.

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Sin duda, Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby son algunos de los personajes más llamativos dentro de esta temporada, por lo que nosotros te compartiremos algunas photocards de los Saja Boys para que puedas lucir este Halloween si eres un gran fan de esta historia.

Photocards de Saja Boys de KPop Demon Hunters

Los personajes de KPop Demon Hunters siguen dando mucho de qué hablar, pues si todo el año se mantuvieron como algunos de los favoritos de los niños, en esta temporada han tomado más revuelo, pues al ser demonios, su temática queda a la perfección con el Halloween, por lo quee estas son las mejores photocards.

Si algo caracteriza a los Saja Boys es que detrás de su imagen de idols del KPop, en realidad son demonios que trabajan para Gwi-Ma quienes buscan robarle el alma a los humanos.

Es a través de su música que engañan a sus fans y roban almas, debilitando así el Honmoon que es la barrera mágica y espiritual que separa al mundo humano del de los demonios.

Saja es una palabra que viene del coreano, la cuál quiere decir “león”, un animal también representado como la muerte en algunas culturas, por lo que su imagen busca ser una representación de la muerte misma.

En la mitología coreana, Jeoseung Saja son los espíritus encargados de guiar a las almas al más allá, quienes visten con un hanbok negro y sombreros tradicionales estilo gat, tal como lucen los Saja Boys en la película, siendo una representación del folclor de esta cultura.