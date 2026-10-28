4 ideas de stickers de vinilo originales de Saja Boys para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon Hunters
La tienda oficial ofrece diseños con Jinu, la estética de “Soda Pop” y el emblema de la banda
Los verdaderos fans de KPop Demon Hunters pueden llevar la imagen de los Saja Boys a sus libretas, laptops, fundas y otros accesorios con productos de la tienda oficial de Netflix, como lo son estas 4 ideas de stickers de vinilo originales, tales como lo son estas otras 5 opciones de Baby Saja.
La colección incluye calcomanías individuales de vinilo, diseños holográficos y hojas con varias ilustraciones inspiradas en el grupo. Los precios van de 6.95 a 9.95 dólares para las opciones individuales y las hojas de stickers, como estas 4 ideas de Saja Boys tipo retro para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon Hunters.
Las ideas de stickers de vinilo originales
1. Diseño Lightstick: Una calcomanía que representa al grupo y cuesta 6.95 dólares en la tienda estadounidense de Netflix. El producto utiliza vinilo resistente y un acabado con relieve en caliente, una técnica que crea una textura tridimensional. La marca indica que esta calcomanía funciona para interiores y cuenta con un adhesivo diseñado para facilitar la colocación sin burbujas.
2. Holográfico de Jinu: El diseño presenta al líder de los Saja Boys con un acabado holográfico que refleja la luz; además, utiliza vinilo, relieve en caliente y un adhesivo que facilita su aplicación. Este modelo puede servir para personalizar la cubierta de una computadora portátil, una agenda o una funda que permanezca en interiores.
3. "Soda Pop": La presentación reúne varios gráficos de diferentes tamaños, por lo que permite repartir los diseños entre una libreta, una carpeta y la cubierta de una laptop. La tienda calcula una durabilidad de dos a tres años para uso en interiores y señala que los stickers se colocan con facilidad.
4. Calcomanías de vinilo: La hoja completa mide 24 × 36 pulgadas e incluye personajes del universo de la película, entre ellos los Saja Boys, HUNTRIX y los acompañantes Derpy Tiger y Sussie Magpie. Aunque el paquete incluye personajes de toda la película y no exclusivamente a los Saja Boys, es una alternativa para quienes quieren integrar la banda en una decoración más amplia.