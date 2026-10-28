Los verdaderos fans de KPop Demon Hunters pueden llevar la imagen de los Saja Boys a sus libretas, laptops, fundas y otros accesorios con productos de la tienda oficial de Netflix, como lo son estas 4 ideas de stickers de vinilo originales, tales como lo son estas otras 5 opciones de Baby Saja.

La colección incluye calcomanías individuales de vinilo, diseños holográficos y hojas con varias ilustraciones inspiradas en el grupo. Los precios van de 6.95 a 9.95 dólares para las opciones individuales y las hojas de stickers, como estas 4 ideas de Saja Boys tipo retro para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon Hunters.

4 ideas de stickers de vinilo originales de Saja Boys para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon Hunters|IA

Las ideas de stickers de vinilo originales

1. Diseño Lightstick: Una calcomanía que representa al grupo y cuesta 6.95 dólares en la tienda estadounidense de Netflix. El producto utiliza vinilo resistente y un acabado con relieve en caliente, una técnica que crea una textura tridimensional. La marca indica que esta calcomanía funciona para interiores y cuenta con un adhesivo diseñado para facilitar la colocación sin burbujas.

2. Holográfico de Jinu: El diseño presenta al líder de los Saja Boys con un acabado holográfico que refleja la luz; además, utiliza vinilo, relieve en caliente y un adhesivo que facilita su aplicación. Este modelo puede servir para personalizar la cubierta de una computadora portátil, una agenda o una funda que permanezca en interiores.

3. "Soda Pop": La presentación reúne varios gráficos de diferentes tamaños, por lo que permite repartir los diseños entre una libreta, una carpeta y la cubierta de una laptop. La tienda calcula una durabilidad de dos a tres años para uso en interiores y señala que los stickers se colocan con facilidad.

4. Calcomanías de vinilo: La hoja completa mide 24 × 36 pulgadas e incluye personajes del universo de la película, entre ellos los Saja Boys, HUNTRIX y los acompañantes Derpy Tiger y Sussie Magpie. Aunque el paquete incluye personajes de toda la película y no exclusivamente a los Saja Boys, es una alternativa para quienes quieren integrar la banda en una decoración más amplia.