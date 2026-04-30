Si eres superfan de KPop Demon Hunters y quieres llevar tu fanatismo contigo y presumirlo con la gente de tu círculo cercano, una idea para lograrlo es personalizar o decorar tus Joy-Con al estilo de la película de Sony Pictures Animation. En cambio, si quieres llenar todo tu Nintendo Switch de los personajes principales, estos son los 3 ejemplos que puedes replicar para el Día del Niño 2026.

Para empezar, se debe entender que los Joy-Con son los mandos principales o los controles izquierdo y derecho de la Nintendo Switch, si es que quieres replicar estas decoraciones para tu hijo, sobrino o nieto y hacerle un regalo para este Día del Niño y la Niña 2026. Cómo hacer stickers y skins caseros de KPop Demon Hunters sin gastar mucho.

Las ideas para decorar tus Joy-Con

1. Personajes principales: Lleva a Rumi, Mira y Zoey en tus Joy-Con con stickers e incluso imágenes pintadas con colores o marcadores, aunque esta segunda opción podría no ser tan viable, ya que con el tiempo se borrarán por el sudor de las manos.

4 ideas para decorar tus Joy-Con con estilo KPop Demon Hunters|IA

2. Colores de la película: En lugar de los clásicos azul y rojo del Joy-Con, opta por los colores base de KPop Demon Hunters. Las combinaciones que puedes utilizar y llevar en tu Nintendo Switch son el negro y rojo, morado y plateado y blanco con negro.

4 ideas para decorar tus Joy-Con con estilo KPop Demon Hunters|IA

3. Logotipo o letras: Pégale a tus Joy-Con unos stickers del logotipo de la película. Pero si quieres demostrar tu amor por la cultura coreana, hazlo con letras en este idioma, ya que KPop Demon Hunters está inspirada en la música y folclor de este país de Asia.

4 ideas para decorar tus Joy-Con con estilo KPop Demon Hunters|IA

4. Símbolos: Estos detalles son pequeños, pero muy llamativos al no pasar desapercibidos en tus Joy-Con de la Nintendo Switch. Puedes ponerle sellos o símbolos de la película, así como alas y cuernos, imágenes que representan a KPop Demon Hunters.