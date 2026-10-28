4 ideas de photocards de la película de KPop Demon Hunters ideales para imprimir en casa con la temática de Halloween

Por segundo año consecutivo, la película de KPop Demon Hunters es una de las más populares de la temporada, pues desde su llegada sus personajes se han vuelto queridos por todo el mundo, donde chicos y grandes han querido replicar sus estilos para el diario y sobre todo para festividades como Halloween y Día de Muertos.

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Tomando en cuenta la temporada de spooky season y que estamos a días de Halloween y Día de Muertos donde estos personajes figuran por la naturaleza de la historia y su diseño, te compartiremos algunas ideas de photocards que puedes imprimir en casa para que decores con esta temática.

Photocards de KPop Demon Hunters para Halloween y Día de Muertos

A más de un año de su estreno KPop Demon Hunters ha marcado un antes y después dentro de las películas animadas, pues su historia donde justamente se mezcla KPop, monstruos y acción nos ha dejado una gran cantidad de personajes que no pasan por alto esta temporada.

Aunque esta cultura está completamente al lado opuesto de nuestro continente, poco a poco la Ola del Hallyu ha sabido conectar con un nuevo público, siendo esta una película que reúne grandes elementos de la cultura de Corea del Sur.

Por un lado tenemos a Guerreras del KPop quienes combaten contra los Saja Boys (Chicos León al español que se interpreta como el animal de la muerte), donde la música es más que importante para proteger al mundo de caer en las garras del mal.

Otros de los personajes que se han ganado el cariño de los fans de la película son Derpy y Sussie, quienes prácticamente son mensajeros del más allá quienes mantiene en contacto a Rumi con Jinu, por lo que esta temporada de Halloween y Día de Muertos va a la perfección con esta historia que cada vez parece tener más fans por el mundo.