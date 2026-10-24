6 photocards de Jinu, integrante de los Saja Boys de KPop Demon Hunters, perfectos para toda fan de los cantantes de ‘Soda Pop’

“Eres mi delirio, eres mi martirio, eres mi soda pop”... Si leíste esto cantando, probablemente sepas de qué película estamos hablando, pues a más de un año de su estreno KPop Demon Hunters se ha vuelto todo un fenómeno en todo el mundo.

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Aunque la película está protagonizada por Rumi, Mira y Zoey, uno de los personajes que más se han ganado el cariño de las fans de la película es Jinu, el líder de los Saja Boys y natural contraparte de las HUNTR/X, por lo que te compartiremos algunas ideas de photocards que puedes imprimir en casa de manera sencilla.

Photocards de Jinu de los Saja Boys de la película de KPop Demon Hunters