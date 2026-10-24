6 photocards de Jinu, integrante de los Saja Boys de KPop Demon Hunters, perfectos para toda fan de los cantantes de ‘Soda Pop’
No te pierdas estas ideas de photocards de Jinu de la agrupación de los Saja Boys que toda fan de la película KPop Demon Hunters debe conocer.
“Eres mi delirio, eres mi martirio, eres mi soda pop”... Si leíste esto cantando, probablemente sepas de qué película estamos hablando, pues a más de un año de su estreno KPop Demon Hunters se ha vuelto todo un fenómeno en todo el mundo.
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Aunque la película está protagonizada por Rumi, Mira y Zoey, uno de los personajes que más se han ganado el cariño de las fans de la película es Jinu, el líder de los Saja Boys y natural contraparte de las HUNTR/X, por lo que te compartiremos algunas ideas de photocards que puedes imprimir en casa de manera sencilla.
Photocards de Jinu de los Saja Boys de la película de KPop Demon Hunters
- Aunque es presentado como uno de los villanos de la película, Jinu, el líder de la boyband conocida como Saja Boys es uno de los servidores de Gwi-Ma, uno de los demonios más temibles de todos.
- Jinu se destaca por ser el lider y el vocalista principal de los Saja Boys descrito como alguien carismático e inteligente, aunque constantemente lidia con problemas internos.
- En el pasado fue un humano quien vivía en la pobreza, quien realizó un pacto con el demonio Gwi-Man para olvidar su pasado que le generaba culpa a cambio de también convertirse en un demonio.
- Junto con los Saja Boys, su misión es debilitar el Honmoon ganando la admiración de la gente con su música, aunque estos no saben que en realidad lo que quiere es robar su alma.
- Tiene la capacidad de robar almas a través del canto, además de que puede levitar, teletransportarse y cambiar de forma, además de que es inmortal y tiene fuerza sobrehumana.
- Lo último que se pudo ver de él en la película fue reivindicarse luego de haber sentido una conexión con Rumi, aunque no se descarta que sea su última aparición dentro de esta historia...