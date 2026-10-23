4 ideas de stickers de Saja Boys tipo retro para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon Hunters
Estas propuestas tienen la estética vintage con detalles inspirados en la banda antagónica de las HUNTRIX
Los seguidores de KPop Demon Hunters pueden crear una colección de calcomanías con apariencia de póster musical antiguo, colores pastel y bordes desgastados. Entre las opciones destacan estas 4 ideas de stickers de los Saja Boys tipo retro para decorar lo que quieras como los verdaderos fans, los cuales también pueden optar por estas 4 alternativas de Photocards de Huntrix tipo Lucky Draw.
Las 4 ideas de stickers retro de los Saja Boys
1. Mystery: La primera propuesta consiste en un retrato de Mystery con su cabello morado y el flequillo largo que cubre parte de su rostro. El diseño puede llevar un marco rectangular, una textura de papel envejecido y una combinación de violeta, crema y rosa pastel. También se puede optar por estas 4 ideas de stickers de Baby Saja Boys para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon Hunters.
Para que parezca un cartel antiguo, agrega pequeños destellos y líneas decorativas alrededor de la silueta. La referencia visual debe ser el personaje que aparece en la película, no una versión con vestuario o rasgos inventados.
2. Soda Pop: La segunda alternativa toma como referencia la presentación de los Saja Boys con Soda Pop. El diseño puede mostrar a Mystery con una composición de estrella pop de los años 80 y 90. Además de fondo de líneas diagonales, pequeños círculos, tonos lavanda y rosa, así como un marco grueso que recuerde las portadas de discos. Como detalle adicional, puedes colocar una burbuja o una estrella junto al retrato para evocar el ambiente dulce y colorido de la canción.
3. Demoniaco: La tercera idea apuesta por una apariencia más oscura. Puedes utilizar un retrato de Mystery con fondo negro, detalles morados y un borde crema que contraste con la ilustración. Para conseguir el efecto de impresión antigua, añade pequeñas marcas que simulen tinta desgastada y una sombra detrás del personaje. La composición puede imitar una etiqueta de colección musical, con una estrella o un marco ovalado.
4. Estética de autógrafo: La cuarta propuesta se inspira en las escenas de interacción entre los Saja Boys y sus admiradores. El diseño puede presentar al grupo dentro de un marco ovalado, con pequeñas estrellas, corazones y líneas decorativas. Para darle un acabado vintage, utiliza un fondo marfil, bordes irregulares y una tipografía inspirada en los carteles de conciertos antiguos.