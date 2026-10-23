Los seguidores de KPop Demon Hunters pueden crear una colección de calcomanías con apariencia de póster musical antiguo, colores pastel y bordes desgastados. Entre las opciones destacan estas 4 ideas de stickers de los Saja Boys tipo retro para decorar lo que quieras como los verdaderos fans, los cuales también pueden optar por estas 4 alternativas de Photocards de Huntrix tipo Lucky Draw.

Las 4 ideas de stickers retro de los Saja Boys

1. Mystery: La primera propuesta consiste en un retrato de Mystery con su cabello morado y el flequillo largo que cubre parte de su rostro. El diseño puede llevar un marco rectangular, una textura de papel envejecido y una combinación de violeta, crema y rosa pastel. También se puede optar por estas 4 ideas de stickers de Baby Saja Boys para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon Hunters.

4 ideas de stickers de Saja Boys tipo retro para decorar lo que quieras como los verdaderos fans de KPop Demon Hunters|IA

Para que parezca un cartel antiguo, agrega pequeños destellos y líneas decorativas alrededor de la silueta. La referencia visual debe ser el personaje que aparece en la película, no una versión con vestuario o rasgos inventados.

2. Soda Pop: La segunda alternativa toma como referencia la presentación de los Saja Boys con Soda Pop. El diseño puede mostrar a Mystery con una composición de estrella pop de los años 80 y 90. Además de fondo de líneas diagonales, pequeños círculos, tonos lavanda y rosa, así como un marco grueso que recuerde las portadas de discos. Como detalle adicional, puedes colocar una burbuja o una estrella junto al retrato para evocar el ambiente dulce y colorido de la canción.

3. Demoniaco: La tercera idea apuesta por una apariencia más oscura. Puedes utilizar un retrato de Mystery con fondo negro, detalles morados y un borde crema que contraste con la ilustración. Para conseguir el efecto de impresión antigua, añade pequeñas marcas que simulen tinta desgastada y una sombra detrás del personaje. La composición puede imitar una etiqueta de colección musical, con una estrella o un marco ovalado.

4. Estética de autógrafo: La cuarta propuesta se inspira en las escenas de interacción entre los Saja Boys y sus admiradores. El diseño puede presentar al grupo dentro de un marco ovalado, con pequeñas estrellas, corazones y líneas decorativas. Para darle un acabado vintage, utiliza un fondo marfil, bordes irregulares y una tipografía inspirada en los carteles de conciertos antiguos.