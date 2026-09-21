¿Cómo activar el truco de Google de Naruto por su 27 aniversario? Un hack tecnológico para darle mayor estilo a tu pantalla

El 21 de septiembre de 1999 se publicó el primer manga de Naruto, anime creado por Masashi Kishimoto, quien se encarga de relatarnos la historia de un joven ninja, convirtiéndose en una de las franquicias más importantes a nivel internacional.

Hoy, se cumple el 27 aniversario del famoso anime, para que te unas a la gran celebración, te detallaremos cómo activar el truco de Google para que tu pantalla se cubra de varios clones, un hack tecnológico que es muy fácil de hacer.

¿Cómo activar el modo Naruto en Google?

No temas, para hacer el truco de Google con el estilo de Naruto, solamente debes hacer un sencillo hack tecnológico, sigue algunos pasos para ver el gran resultado:



Entra a tu buscador de Google. En la barra de búsqueda, agrega la palabra de "Naruto", dentro de las opciones de búsqueda, selecciona aquellas que sea la de "Serie de cómic". Una vez que aparezca la página de búsqueda, en la parte inferior aparecerá un circulo naranja, contando con al símbolo de Hitai-ate. Con tu mousse da clic, al instante tu pantalla será dominada por varios clones que pasarán corriendo a toda velocidad. Puedes dar clic las veces que quieras para repetir el efecto en los aparatos en los que cuentes con el acceso a la plataforma de búsqueda.

¿Cuántas temporadas hay de Naruto?

Aunque Naruto se hizo famoso por su manga, recordemos que cuenta con una serie, permitiendo que sus fanáticos puedan disfrutar de su historia en la televisión o en plataformas de streaming. Se estima que cuenta con 9 temporadas, contando con un total de 220 episodios, tocando diversos puntos de la vida del joven personaje, desde su infancia hasta el entrenamiento que tiene para ser un ninja.

En su aniversario 27 no dejes pasar la oportunidad de intentar el hack tecnológico, un truco de Google que te ayudará a dominar la pantalla de tu laptop, computadora o aparato móvil.