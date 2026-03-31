Esta es la figura realista de Tony Tony Chopper que cuesta MÁS de cinco mil pesos, ¿Dónde conseguirla?

En los últimos años, el anime ha vivido un gran auge en países como el nuestro y de la mano de esta industria del entretenimiento se encuentra el minimalismo, el cual hoy volvió a sorprender a los fans de One Piece con la nueva figura hiperrealista de Tony Tony Chopper, la cual destaca por su inspiración en la versión live action del manga y el gran nivel de detalle, textura y tamaño, convirtiéndose en uno de los artículos de alta gama favoritos por los fans.

Ahora lee: Así se verían las leyendas de Exatlón México si vivieran en el universo de las Guerreras Kpop Demon Hunters, s

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, se ha señalado que la preventa inició en aproximadamente 270 dólares, es decir, más de cinco mil pesos mexicanos, precio que lo coloca como un producto de alta gama dentro del coleccionismo del Rey Pirata.

¿Por qué la figura de Chopper es tan especial?

Dentro de la conversación digital se ha señalado que la pieza presenta acabados de alta calidad, materiales tipo felpa que simulan el pelaje y múltiples accesorios intercambiables que permiten recrear distintas expresiones. El tamaño cercano a los 48 cm la convierte en una figura destacada.

¿Dónde comprar la figura de Chopper?

Es importante señalar que por ahora la figura está solo en preventa dentro de Hot Toys, firma creadora de la pieza. Este lanzamiento confirma el impacto cultural y económico que tiene One Piece, anime creado por Eiichiro Oda, en la actualidad, siendo uno de los productos de entretenimiento más consumidos en todo el mundo.