¡Es oficial! Confirman la nueva colección de tenis de Dragon Ball Z y sus precios en México

Cuando hicieron el anuncio de una nueva colección de tenis de Dragon Ball Z con Converse, los fans no pudieron evitar emocionarse. Sin embargo, ayer, parecía que esta colección no llegaría a nuestro país. Pues ahora se confirmó que los tenis inspirados en el universo creado por Akira Toriyama llegarán a México unos días después de su estreno en Estados Unidos, para ser precisos el 11 de agosto de 2026. Acompañado con el anuncio, revelaron varios precios que tendrá esta nueva colección, pero ninguno supera los $2,899.00 pesos mexicanos.

También te puede interesar: Los 7 videojuegos más legendarios de Dragon Ball que todos deben jugar

¿Qué personajes de Dragon Ball Z tendrán su propio diseño?

La colección completa es bastante amplia y rinde homenaje a varios de los guerreros y villanos más queridos de la franquicia. Entre los modelos confirmados destacan diseños inspirados en:



Goku

Vegeta

Freezer

Cell

Majin Buu

Gotenks

Shenlong

|Converse

Los diseños han capturado por completo la atención de los fanáticos, pues incorporan varios elementos que hacen referencia a la personalidad y apariencia de cada personaje, convirtiéndose en piezas de colección que muchos desearán tener.

¿Cuánto costarán los tenis de Dragon Ball Z en México?

Si estás pensando en adquirirlos, lo mejor será ir ahorrando. El precio dependerá mucho del modelo que elijas, pero la marca ya confirmó un rango estimado del precio en nuestro país. Los tenis tendrán un costo que irá desde 1,399 pesos hasta 2,899 pesos, dependiendo del diseño y la edición de cada par.

|Converse

Cabe mencionar que, debido a la enorme popularidad que tiene la saga de Dragon Ball en México, es muy probable que se agoten rápidamente algunos de los modelos, sobre todo aquellos inspirados en personajes como Goku y Vegeta, por lo que te recomendamos que, si los quieres coleccionar, no lo dejes para después.