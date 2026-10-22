¡Daft Punk está de regreso! Esto es TODO lo que se sabe sobre su nuevo set de LEGO, ¿Cuándo saldrá a la venta y cuál será su precio?

A más de 5 años que se anunciara la separación del mítico dúo de música electrónica de origen francés conocido como Daft Punk, este 2026 se anunció su tan esperado regreso... O al menos en forma de armable pues han confirmado su imperdible colaboración con LEGO, la cuál si eres amante de los armables y la música no te querrás perder.

Te puede interesar: 4 ideas de photocards de los Saja Boys al estilo kawaii para un verdadero fan de Kpop Demon Hunters

Hablar de Daft Punk es hacer mención a una de las discografías más importantes en la música electrónica y pop moderno, donde además revolucionaron la manera en que se viven los conciertos, logrando hacer una gran cantidad de seguidores en el mundo, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber de esta figura y cómo conseguirla en México para este 2027.

Daft Punk anuncia colaboración con LEGO

Fue la mañana de este jueves 22 de octubre que la reconocida marca de figuras armables anunció que su nueva colección contaría con las figuras de Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem-Christo, quienes juntos se hacen llamar Daft Punk.

Por ahora se sabe que el diseño no está completamente terminado, aunque este estará conformado por el mítico escenario en forma de pirámide de su célebre gira ‘Alive’ del año 2007 y la figura de ambos robots con sus icónicas chamarras de cuero, el cuál formará parte del proyecto “LEGO Ideas”, el cuál fue seleccionado por un comité que sometió a votación el diseño de este nuevo set que contará con cerca de 2 mil piezas.

¿Cuándo sale a la venta el set de LEGO de Daft Punk y cuál será su precio?

De momento se sabe que esta nueva colaboración aún está en desarrollo, aunque se ha confirmado que estará disponible en el 2027, por lo que prácticamente está a la vuelta de la esquina.

Respecto al precio, aún no se revelan más detalles, pues se el proyecto se encuentra en fases finales según la compañía de bloques armables más popular del mundo, aunque se espera que su precio ronde los $3,500 pesos al ser una colaboración exclusiva.