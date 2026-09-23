4 mystery boxes de Demon Slayer para sorprender y regalar a un fan del anime

No hay mayor emoción para un fanático que la incertidumbre de descubrir qué personaje o coleccionable se oculta tras un empaque cerrado. Por ello, las mystery boxes - o cajas sorpresa, en español - se han convertido en el regalo perfecto para cualquier persona, pues combina ese factor sorpresa con la adrenalina de conseguir piezas únicas. Bajo esta línea, te compartimos 4 juguetes sorpresa de Demon Slayer, para que sorprendas y regales a esa fan del anime.

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4 mystery boxes de Demon Slayer para regalar a un fan de Kimetsu no Yaiba

Desde figuras increíbles, con diseños asombrosos y kawaiis, hasta adorables versiones de los personajes del anime en miniatura… ¡Y tamaño micro! Aquí te compartimos los mejores 4 mystery boxes de Demon Slayer.

