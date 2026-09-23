4 mystery boxes de Demon Slayer para sorprender y regalar a un fan del anime
¿Conoces a algún fan de Demon Slayer? Checa estas 4 mystery boxes del anime, perfectas para sorprender y regalar a ese amante del manga.
No hay mayor emoción para un fanático que la incertidumbre de descubrir qué personaje o coleccionable se oculta tras un empaque cerrado. Por ello, las mystery boxes - o cajas sorpresa, en español - se han convertido en el regalo perfecto para cualquier persona, pues combina ese factor sorpresa con la adrenalina de conseguir piezas únicas. Bajo esta línea, te compartimos 4 juguetes sorpresa de Demon Slayer, para que sorprendas y regales a esa fan del anime.
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4 mystery boxes de Demon Slayer para regalar a un fan de Kimetsu no Yaiba
Desde figuras increíbles, con diseños asombrosos y kawaiis, hasta adorables versiones de los personajes del anime en miniatura… ¡Y tamaño micro! Aquí te compartimos los mejores 4 mystery boxes de Demon Slayer.
- Figura coleccionable de POP Mart: Estas cajitas sorpresa de POP Mart cuentan con 12 figuras aleatorias de Demon Slayer en una versión kawaii, lo que las hace el regalo perfecto para cualquier fan de la franquicia; desde aquellos que se van adentrando a ella hasta los que cuentan con una gran colección.
- Caja sorpresa: Existen cinco cajas diferentes por cada personaje principal. Cada una de ellas incluye un pin, un llavero, un cordón, un imán y un lienzo de arte. Sin duda, este obsequio es la combinación perfecta entre nostalgia e incertidumbre. Todos sus artículos son un must para la colección de cualquier fan de Kimetsu no Yaiba.
- Funko POP!: Esta es la clásica experiencia misteriosa de Funko POP! Se trata de figuras coleccionables en miniatura. La colección de mystery boxes cuenta con 12 figuras diferentes, inspiradas en las mejores escenas del mangaka creado por Koyoharu Gotouge.
- Bitty POP!: ¿Colección de Demon Slayer con los Funko POP! más pequeños del mundo? ¡Esto es una realidad! Este lanzamiento incluye diversas figuras de colección de vinilo en un formato micro. Cada uno viene con su respectiva protección en acrílico para que lo exhibas en el lugar que desees.