4 juguetes Funko Pop para celebrar el Día de Muertos 2026, que podrías poner también en tu altar
Decora tu altar de muertos de una manera muy original utilizando Funkos Pop con temática ideal para esta celebración.
Es oficial, estamos a pocos días de que se lleve a cabo Día de Muertos en México, una de las celebraciones más importantes del año, es por eso que a continuación te presentamos 4 juguetes de Funko Pop, ideales para que coloques en tu altar, harás que luzca muy hermoso y original al mismo tiempo.
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Día de Muertos 2026: Funkos ideales para poner en tu altar de muertos este año
Cada uno de estos Funko Pop están llenos de color, tradición mexicana, y destacan por sus diseños típocos de México. Puedes poner incluso más de uno y adornar con otros elementos tradicionales de la ofrenda. Tendrás libertad creativa para acomodarlos como más te guste.
Día de Muertos 2026: Funko de Catrin para poner en tu altar de muertos este año
Este funko es ideal para decorar tu altar de muertos. Destaca por ser fabricado en vinilo duradero, tener una profundidad de 12.7 cm, su altura es de 12.7 cm, su ancho de 10 cm y su peso de 160 g. El catrin luce un traje color morado y un rostro pintado con color blanco, aqua y rojo. Su traje es como el de un charro ya que tiene detalles típicos de este.
Día de Muertos 2026: Funko Catrina (Black Light) para poner en tu altar de muertos este año
Este funko es perfecto para las personas que aman las catrinas, especialmente en época de Día de Muertos. Esta figura destaca por ser de vinilo y medir aproximadamente 11.4 cm (4.5 pulgadas) de alto. El vestido de la catrina es en tono negro con azul y detalles verdes así como rosas. Por otro lado, destaca por tener una diadema de flores tradicionales con una calavera en el centro así como por tener pelo morado.
Día de Muertos 2026: Funko Xolo para poner en tu altar de muertos este año
Este funko es ideal para todos los amantes de los tiernos caninos ya que este consiste en una figura de un tierno Xolo en color amarillo. Esta figura, la cual es coleccionable, está hecha de plástico. Tiene una altura de 16 cm y un peso de 200 gramos. El funko tiene también destaca por ser en color rosa con azul y tener un collar con flores coloridas.
Día de Muertos 2026: Funko Ajolote para poner en tu altar de muertos este año
Este funko es perfecto para todos los amantes de los ajolotes. Una de sus características únicas es que tiene un acabado que brilla en la oscuridad, por lo que lucirá demasiado en tu altar. Por otro lado, su diseño destaca rasgos de animales endémicos de México. Tiene una altura de 16 centímetros y cuenta con detalles únicos como flores de cempasúchil.