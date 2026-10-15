7 juguetes de colección de Día de Muertos, para regalar a niños y adultos antes de la festividad mexicana

El Día de Muertos es una de las principales celebraciones mexicanas, gracias a sus tradiciones, colores y sabores. No obstante, también puede ser la oportunidad perfecta para regalar un juguete coleccionable inspirado en las celebraciones y con ello compartir un poco de lo especial que es el Día de Todos los Santos para los mexicanos.

Dentro de las múltiples opciones que existen en el mercado de coleccionables, puedes apostar por figuras armables de Lego, opciones para los más pequeños de PLAYMOBIL, prendas en miniatura, figuras de Funko Pop u opciones más tradicionales.

7 juguetes coleccionables importados en las celebraciones de Día de Muertos

PLAYMOBIL: Día de Muertos

Esta set lleva al juego a una pequeña mesa decorada con flores, frutas, calaveras y una fotografía enmarcada, haciendo alusión a las tradicionales ofrendas que se colocan en casa durante las celebraciones del Día de Muertos.

PLAYMOBIL: Día de Muertos|PLAYMOBIL

Funko Pop: Colección inspirada en el Día de Muertos

Esta colección del popular juguete coleccionable reúne a diversas figuras y símbolos representativos de las festividades de Día de Muertos. Las piezas van de catrinas a Axolotes.

Funko Pop: Colección inspirada en el Día de Muertos| Funko Pop

LEGO Altar de Muertos

Este es un set que contiene 231 piezas con el que Lego permite armar un modelo de dos caras: una calavera adornada con flores y un altar con arco floral y alimentos de ofrenda. Este puede ser un regalo ideal para compartir un poco de la cultura mexicana y las tradiciones que llegan junto a estas fechas.

LEGO Altar de Muertos |LEGO

Barbie Signature Día de Muertos 2026

La edición de Barbie de Día de Muertos se suma a las figuras coleccionables de la famosa muñeca, la cual llega ahora con un atuendo inspirado en la Catrina, los motivos florales, las calaveras y detalles propios de las celebraciones.

Barbie Signature Día de Muertos 2026|Mattel

Ken Signature: Día de Muertos

Esta pieza está pensada para sumar a tu colección de figuras inspiradas en las fiestas mexicanas. Ken llega con una edición importada en Día de Muertos con una estética inspirada en un Catrín con sombrero, bastón y motivos florales.

Ken Signature: Día de Muertos|Mattel

Nancy, un Día de Catrina

La muñeca MNancy también llega con una versión inspirada en la tradicional Catrina, con un atuendo que recuerda a los disfraces de la emblemática figura del Día de Muertos. Puede ser una alternativa para quienes buscan diseños vinculados con las celebraciones mexicanas.

Nancy, un Día de Catrina|Liverpool

Muñeca artesanal de Catrina

Las muñecas de tela vestidas como catrinas son más que piezas coleccionables; son figuras artesanales tradicionales que evocan a uno de los personajes más emblemáticos de la cultura nacional. Estas piezas suelen contar con trenza, detalles de flores y una esencia única.

Muñeca artesanal de Catrina

Cada una de estas figuras de colección está inspirada en una de las tradiciones más importantes de México, pues el Día de Muertos se presenta como una de las festividades con más color, sabor y cultura.