⁠Barbie anuncia su figura de Lenny Kravitz: Conoce su fecha de salida y precio en México

Este jueves, Mattel hizo uno de los anuncios más grandes de la temporada, pues compartió los primeros detalles sobre su figura Barbie de una de las estrellas de rock más queridas de todos los tiempos, el mismísimo Lenny Kravitz, dejando a todos y todas sus fans con ganas de tener el suyo.

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Y es que hace unos días, el artista de 62 años dejó alguna pista que despertó altas expectativas, aunque nadie se imaginó que sería su propia figura signature de la mítica franquicia de Barbie por parte de la línea de Ken, siendo algo que todo fan querrá tener de Lenny.

¿Cuándo sale y la venta y cuánto cuesta la figura Barbie de Lenny Kravitz?

Se habla de que el muñeco de la línea de Ken, de Lenny Kravitz tendrá un precio inicial de $1450 pesos en la tienda en línea de Mattel, aunque este podría agotarse rápidamente, pues su disponibilidad estará sujeta a preventa.

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Se espera que la preventa inicie en las siguientes horas dentro la del web oficial de Mattel, por lo que sugerimos estar al pendiente de los detalles de este juguete, pues al ser parte de una colección exclusiva, podría agotarse en cuestión de minutos.

¿Qué se sabe sobre la figura de Lenny Kravitz y Barbie?

Esta figura luce un atuendo inspirado en su característico estilo durante su reciente gira mundial (‘Blue Electric Light Tour’) que incluye una camiseta de malla color bronce con cuello drapeado, jeans de pierna acampanada, cinturón con estoperoles, botas, lentes de sol y sus emblemáticas rastas.

Lenny Kravitz se une a la lista de artista con su figura de Barbie

Esta ocasión la línea de Kenbassadors ha presentado a una de las estrellas del rock más influyentes de todos los tiempos, uniéndose a artistas musicales como Beyoncé, Shakira, Stevie Nicks, Diana Ross, Whitney Houston, Tina Turner, Kylie Minogue, Cher, Cyndi Lauper, Elton John o David Bowie.

Hoy en día, Lenny Kravitz es considerado como uno de los artistas más multifacéticos quien ha revolucionado la música, la moda, el arte y la manera en cómo se percibe a una estrella del rock.