3 muñecas de las KPop Demon Hunters que cantan, ideal para que tus hijos canten a todo volumen sus canciones

Aunque las KPop Demon Hunters son conocidas por la historia de aventura y sus habilidades salvando al mundo, pero su popularidad en el público juvenil creció por su música, haciendo que sean reconocidas entre grandes y pequeños.

Si tus hijos son fanáticos de la cinta, no te preocupes, te detallaremos 3 muñecas que cantan, ideales para que los pequeños de la casa puedan cantar a todo volumen, reviviendo la letra de las canciones y algunas de sus coreografías.

3 muñecas que cantan de las KPop Demon Hunters

Al momento de adquirir juguetes o muñecas de la KPop Demon Hunters, es fundamental que verifiques que sean artículos adecuados a su edad para que puedan jugar con ellos con total seguridad, evitando pasar un mal momento. Estos son los 3 artículos que cantan para que tus hijos canten a todo volumen.

Muñecas que cantan "Golden"

"Golden" es la canción más famosa de la cinta, es posible encontrar a cada una de las HUNTR/X llevando su vestuario en blanco, negro y dorado. Quienes al apretar un botón cantan la famosa canción, al tener a las 3 juntas, puedes crear un auténtico concierto desde tu casa.

Aspecto tierno de las HUNTR/X

En el mercado puedes encontrar las muñecas en aspecto de bebé, quienes además de portar sus vestuarios, los peinados emblemáticos y un tierno aspecto, se destaca por cantar sus canciones famosas. Una gran alternativa ya que tiene un buen tamaño, ideal para evitar perderlo o extraviar sus accesorios.

Micrófono

No hay muchas opciones de muñecas, pero sí de juguetes que puedes usar. Por un lado, puedes encontrar un micrófono, mientras suenan las canciones tus hijos pueden pasar las tarde cantando las melodías de las cazadoras de demonios, una gran oportunidad para fomentar su creatividad y para quienes son extrovertidos.

¿Cuándo salen las muñecas nuevas de las KPop Demon Hunters?

Se anunció el lanzamiento de nuevos ejemplares de las KPop Demon Hunters, aunque no cantan, se destacan por tener varias articulaciones en sus extremidades, permitiendo darles mayor movimiento, además de tener rostros y manos intercambiables, siendo un modelo deseado por los coleccionistas y seguidores de la cinta.

Se estima que dichos ejemplares tendrán un alrededor de los 556 a los mil 701 mil pesos, todo dependerá de la tienda en que se adquiera y del modelo que se seleccione.