El NUEVO Funko Pop EXCLUSIVO de Lucy de “Cyberpunk: Edgerunners” que vas a querer en tu colección

Si eres fan del anime y los coleccionables, ¡prepárate! Funko Pop ha anunciado el lanzamiento de una nueva figura de colección, exclusiva para la San Diego Comic-Con SDCC. Se trata de Lucy, la misteriosa netrunner de Cyberpunk: Edgerunners. A juzgar por las primeras imágenes, esta pieza apunta a convertirse en una de las más codiciadas por los seguidores de la serie, pues el querido personaje aparece con su icónico traje espacial, así que sigue leyendo y descubre cómo puedes conseguirla.

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Cyberpunk: Edgerunners: Así es el nuevo Funko Pop exclusivo de Lucy

Sin duda, esta nueva figura de colección captura la esencia del personaje en uno de los momentos más memorables de la serie, pues nos muestra a Lucy con su traje espacial, tras cumplir su sueño de viajar a la Luna. Esta escena en específico tiene un significado muy especial, pues se trata del momento en el que el sueño anhelado de la netrunner se vuelve realidad. Incluso antes de conocer a David, Lucy deseaba escapar de Night City y encontrar un refugio de paz en el espacio. Por ello, este Funko Pop es tan especial.

Nuevo funko pop de Lucy de Cyberpunk Edgerunners, exclusivo de SDCC





| Crédito: Funko Pop!

¿Cómo y dónde conseguir el Funko Pop exclusivo de Lucy?

Si bien se trata de un lanzamiento exclusivo de la Comic-Con de San Diego, no tienes que viajar hasta allá para conseguirlo. La pieza estará disponible de manera digital a través de la plataforma oficial de Funko Pop!. El lanzamiento a nivel global está programado para el próximo 23 de julio, a las 7:00 a.m. (hora del centro de México) / 6:00 a.m. (PT). Sólo tienes que ingresar a cualquiera de los enlaces compartidos por la cuenta oficial de Funko Pop!, hacer tu orden y listo.

Al tratarse de un lanzamiento exclusivo, te recomendamos poner tus alarmas antes de la hora establecida y registrar tu método de pago con anticipación en los sitios oficiales de venta, ya que se espera una alta demanda por parte de los fanáticos… ¡Y cómo no! Se trata de una pieza sin igual que destaca en cualquier estantería. Dicho esto, no nos queda más que desearte buena suerte.

¿Dónde ver Cyberpunk: Edgerunners en México?

El anime se encuentra disponible en streaming. Actualmente, sólo cuenta con una temporada de 10 episodios. No obstante, hay rumores de una historia, completamente nueva e independiente, ambientada en Night City.