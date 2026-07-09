7 figuras de colección de Demon Slayer, para celebrar el estreno de la película de Castillo Infinito en Crunchyroll

Ha pasado cerca de un año desde que la película de Demon Slayer Kimetsu No Yaiba: Castillo Infinito se convirtió en una de las más taquilleras de 2025 a nivel mundial e hizo historia en Japón por su éxito; ahora, por fin, estamos a punto de poder disfrutarla en Crunchyroll. Si este estreno coincide con el cumpleaños de alguien especial (incluyéndote) o con el fin de ciclo escolar de tus hijos o sobrinos, te van a encantar las siguientes ideas de figuras de colección de Demon Slayer para regalar.

Los siguientes regalos se pueden conseguir actualmente desde México, ya sea para comprar en línea o en tiendas físicas.

7 figuras de colección de Demon Slayer para regalar

|Crédito: Ufotable / Funko

1. Funko Pop!

Actualmente ya hay gran variedad de figuras dedicadas a los personajes de Kimetsu No Yaiba, comenzando por Tanjiro y Nezuko en diferentes versiones, además de otros cazadores como Inosuke (con todo y máscara) y Zenitsu. También están los pilares más populares, como Rengoku y Giyu Tomioka, o demonios como Akaza.

2. Figuras de construcción

|Crédito: Ufotable / Green Brain

La tienda en línea Green Brain creó kits de construcción de figuras de colección de Demon Slayer, con estilo de bloques. Cada set tiene de 150 a 240 piezas. Además de Tokito Muichiro, entre los personajes disponibles están Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Rengoku.

3. Figuras de colección de Demon Slayer - Ultimate Legends

|Crédito: Ufotable / Bandai

Esta línea de figuras de Bandai se caracteriza por sus detalles precisos y múltiples puntos de articulación. Puedes tener para exhibición a personajes como Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu, además de pilares como Tengen Uzui.

4. Figura de Tanjiro en el Castillo Infinito

|Crédito: Ufotable / Tamashii Nations

Todo fan de hueso colorado de Kimetsu No Yaiba se va a impresionar con esta figura de colección que muestra a Tanjiro en la batalla final del Castillo Infinito. Cuenta con alto grado de detalle.

5. Figuras de Bitty Pop! de Kimetsu No Yaiba

|Crédito: Ufotable / Funko

Imposible no enamorarse de estas figuras miniatura inspiradas en tus personajes favoritos. En cada paquete hay 4 figuras, y se incluyen personajes como Mitsuri Kanroji, Kanao Tsuyuri y Muzan Kibutsuji.

6. Figura de Mitsuri Kanroji

|Crédito: Ufotable / Mcfarlane

Para quienes tienen como personaje favorito de Demon Slayer a la Pilar del Amor, Mitsuri Kanroji, destaca esta figura para coleccionistas. Mide 17 centímetros de altura y viene con su katana única.

7. Figura de colección de Kyojuro Rengoku

|Crédito: Ufotable / Banpresto

Finalizamos el listado con una figura estática que tiene sensación de movimiento, la cual representa al Pilar del Fuego. Tiene gran detalle y 17 centímetros de altura, es de la marca Banpresto.