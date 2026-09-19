4 juguetes de Tanjiro Kamado, personaje de Demon Slayer, ideales para regalar a todo fan del anime de cazadores de demonios
Conoce algunas de las mejores figuras de Tanjiro Kamado del anime Demon Slayer:
Probablemente has escuchado sobre Demon Slayer, también conocido como Kimetsu no Yaiba, pues este manga ha ganado tanta popularidad que su adaptación al anime le ha dado la vuelta al mundo, al igual que los arcos de sus películas, donde hemos visto a Tanjiro Kamado y compañía dejar grandes batallas.
Te puede interesar: Creadores de ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba’ CONFIRMAN estreno de su siguiente gran película de anime: ¿cuándo se estrena y de qué va a tratar?
Si conoces a alguien que sea un gran fan de Demon Slayer y quieres sorprenderlo con un regalo, te compartiremos una lista de juguetes del personaje Tanjiro Kamado que todo fan de esta historia amará, pues hay de varios tipos y presupuestos.
Figuras de Tanjiro Kamado de Demon Slayer para fans del anime
Una gran ventaja de las figuras de Demon Slayer es que son muy variadas, adaptándose a las edades y gustos de los fans que han hecho por todo el mundo, pues hay versiones para exhibir, jugar o armar.
- Bandai Ultimate Legends HD de Tanjiro Kamado: Esta figura de colección está basada en el protagonista del anime Demon Slayer y en especial esta línea destaca por ofrecer un alto nivel de detalle y movilidad gracias a su tamaño y 27 puntos de articulación, misma que tiene un precio accesible.
- Banpresto Figura Original Tanjiro Kamado Vibration Stars: Esta pequeña estatua es una de las piezas más populares de la línea de Bandai Spirits y diseñada específicamente para capturar al protagonista de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en poses dinámicas de combate de alta fidelidad, ideal para coleccionistas.
- Funko Pop Tanjiro Kamado 1530 Demon Slayer: Esta característica figura de vinilo Funko Pop! Animation: Demon Slayer - Tanjiro Kamado (Kimono) #1530 retrata uno de los momentos más importantes del anime, pues es la parte de su misión encubierta en el Distrito del Entretenimiento (Entertainment District Arc).
- Mcfarlane Demon Slayer season 3 Tanjiro Demon Slayer Corps Uniform: Considerada como una de las figuras de acción McFarlane Toys Demon Slayer Season 3: Tanjiro Kamado más buscadas donde se muestra a Tanjiro luciendo su uniforme oficial del cuerpo de cazadores basado en los eventos de la tercera temporada del anime.