Bandai Namco tienda en México: Fecha real, hora y todo lo que debes saber sobre lo que podrás comprar en la primera apertura en Latinoamérica

De manera oficial se confirmó que la primera tienda oficial de Bandai Namco en Latinoamérica abrirá en la Ciudad de México el próximo viernes 21 de agosto de 2026 a las 10:00 AM. Esta apertura representa un gran momento para la comunidad del coleccionismo nacional.

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¿Cuándo abre y cómo llegar a la primera tienda oficial de Bandai Namco?

La primera tienda oficial de Bandai Namco abrirá de manera oficial en México el próximo 21 de agosto del 2026 en punto de las 10:00 am. La tienda está ubicada en la Calle Nápoles 33, Colonia Juárez (cerca del Metrobús Hamburgo).

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, esta tienda permanente contará con una amplia oferta de productos coleccionables de franquicias icónicas como Dragon Ball, Gundam y One Piece, entre algunas otras firmas, además de que se espera cuente con una amplia variedad de las máquinas de Gashapon, así como maquetas Gunpla, figuras de Tamashii Nations y Banpresto, así como artículos de Tamagotchi, entre muchas sorpresas más.

¿Por qué es importante que Bandai Namco abra una tienda oficial en México?

Para los coleccionistas y fans de anime, la apertura de una tienda oficial de Bandai Namco en México representa una gran noticia, pues esto no solo reduce los costos de importación, frena la piratería, garantiza el acceso a productos auténticos y exclusivos de las distintas colecciones de las franquicias.

¿Qué espera para los coleccionistas la apertura de la primera tienda de Bandai Namco en México?

La apertura de la primera tienda física permanente de Bandai Namco en México y Latinoamérica sin duda representará un hito para todos los coleccionistas, quienes podrán encontrar desde articuladas de gama alta (S.H. Figuarts y Tamashii Nations), estatuas coleccionables de Banpresto, maquetas armables de Gundam (Gunpla), llaveros y coleccionables en cápsulas mediante su zona masiva de máquinas Gashapon, mascotas virtuales Tamagotchi de última generación, figuras de Godzilla, además de la posibilidad de objetos exclusivos y dinámicas.