3 calendarios de adviento oficiales de Kpop Demon Hunters, perfectos para regalar a un verdadero fan esta Navidad

¿Conoces a algún fan de Kpop Demon Hunters y lo quieres sorprender esta Navidad? ¡Toma nota porque acaban de lanzar tres calendarios de adviento de las Guerreras Kpop, perfectos para la época! Este tipo de artículos son ideales para regalar a un verdadero fan de la película, ya que incluyen diversos artículos de colección, además de ofrecer ese factor “sorpresa” al no saber qué producto te tocará. A continuación, te compartimos TODOS los detalles para que ordenes con tiempo y no te agarren las prisas de las fiestas decembrinas.

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3 calendarios de adviento oficiales de Kpop Demon Hunters para regalar a un verdadero fan en Navidad

Cada calendario de adviento cuenta con 24 regalos diferentes para descubrir cada día antes de Navidad. Entre las sorpresas se encuentran diversos stickers, accesorios para el cabello, joyería y más; por lo que son la opción perfecta para sorprender a los fans de Rumi, Zoey y Mira durante las fiestas decembrinas.

Calendario de adviento 1

Este primer calendario de adviento es una colaboración entre Get Trend y la plataforma de streaming a cargo de la película. La caja cuenta con un total de 24 regalos, incluidas pulseras al estilo friendship bracelets, una esfera especial para decorar el árbol de Navidad, pinzas para el cabello, un espejo, anillos, collares, una totebag y hasta varios pares de calcetines. El calendario está disponible en línea y tiene un costo de $1,170 pesos mexicanos, más envío.

Calendario de adviento de Kpop Demon Hunters | Crédito: Get Trend

Calendario de adviento 2

Este segundo calendario es una colaboración oficial con Cinereplicas. Su contenido va más enfocado a productos de papelería, por lo que cuenta con stickers, cintas decorativas y accesorios pequeños con los que puedes decorar tu mochila, bolso o lonchera; aunque también incorpora algunos artículos para dormir, como un antifaz y un increíble par de calcetines. Su precio es de $797 pesos mexicanos, más envío, y puedes conseguirlo en línea.

Calendario de adviento de Kpop Demon Hunters | Crédito: Cinereplica

Calendario de adviento 3

También es una colaboración oficial de Cinereplicas. Se trata de la combinación perfecta entre artículos de papelería, joyería y decoración. Además, incluye una bolsa de manta temática de las Guerreras Kpop para que puedas guardar todos los productos una vez que hayas terminado de abrir las sorpresas. Su costo es de $2,475 pesos mexicanos, más envío, y puede conseguirse en línea.