4 ideas de photocards de Rumi, Mira y Zoey al estilo kawaii que todas las fans de KPop Demon Hunters puedes imprimir en casa fácilmente

Uno de los grandes aciertos de la película de KPop Demon Hunters es su animación, contando con diseños muy llamativos tanto para todo tipo de fans, aunque justamente hay algunas escenas en donde el estilo kawaii luce más y nos hace querer ver más de nuestros personajes favoritos.

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Por ello, te compartiremos algunas photocards que puedes imprimir desde casa de Rumi, Zoey y Mira al estilo kawaii, uno de los más tiernos, divertidos y populares que toda fan de la película querrá tener dentro de su colección.

Photocards de la película de KPop Demon Hunters: Rumi, Mira y Zoey al estilo kawaii

La animación kawaii es un estilo que se originó en Japón en la década de los años 70’s, siendo una corriente estética considerada como una representación de la ternura, la inocencia y lo adorable, rasgos que las protagonistas de KPop Demon Hunters llegan a mostrar en pantalla.

Aunque la animación usada por el estudio de Sony Pictures Animation para esta película ha sido uno de los más dedicados, muchas fans de KPop Demon Hunters han explorado qué hay más allá de la historia ya vista, por lo que estas alternativas podrían ser grandes ideas para tu colección.

Por ahora solo queda esperar a que podamos tener una nueva película de KPop Demon Hunters, siendo que se espera que esta demore al menos dos años más en llegar a cines según con los directores originales de la primera entrega ya que quieren que el equipo de trabajo original regrese para que esta secuela esté a la altura.

Por ahora no se tienen mayores detalles de lo que será KPop Demon Hunters 2, pero se espera que HUNTR/X retome el camino que nos mostraron en la primera película en la que cantaban por el mundo salvando a la humanidad de los demonios.