4 plantillas de Photocards de Mira de Kpop Demon Hunters para personalizar tu mochila como toda una fan de las Guerreras Kpop

¡Lleva la magia de Kpop Demon Hunters a dondequiera que vayas! Sin duda, una de las mejores maneras de decorar tus artículos y objetos personales son las photocards. Si eres un verdadero fan de las Guerreras Kpop, a continuación te compartimos 4 plantillas inspiradas en la emblemática Mira, perfectas para personalizar tu mochila como toda una amante de las HUNTRIX.

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4 plantillas de Photocards de Mira de Kpop Demon Hunters para imprimir y decorar

A continuación, te compartimos 4 plantillas de Photocards inspiradas en Mira de Kpop Demon Hunters, listas para imprimir y decorar tus artículos personales. ¡Echa un vistazo y descarga la que más te guste!

Photocard 1

Photocard 2

Photocard 3

Photocard 4

¿Cómo hacer tus Photocards?

Para hacer tus propios photocards solo tienes que descargar la plantilla que más sea de tu agrado y ajustarla al tamaño de tu preferencia en un archivo digital. Posteriormente, envíalas a imprimir, recorta y listo. Te recomendamos que la impresión sea en hojas opalina, cartulina o algún otro papel grueso, para que tengan un acabado más resistente. Si lo prefieres, también las puedes enmicar, para evitar que se maltraten.

Ideas para personalizar tu mochila con Photocards de Mira de Kpop Demon Hunters

Si quieres que tu mochila luzca increíble con estas photocards inspiradas en la famosa Mira de Kpop Demon Hunters, te recomendamos hacerles un pequeño agujero en la parte superior, exactamente al centro de la tarjeta. Una vez que tengas el hoyito, introduce alguna cadena de bolitas o tipo militar. De tal modo, tus photocards quedarán como una especie de “charm” que podrás colgar en tu mochila o bolso.

Ideas para personalizar tu mochila con Photocards de Mira de Kpop Demon Hunters | Crédito: Imagen generada con IA

Lo mejor de esta idea es que puedes hacer cuántas photocards quieras e intercambiarlas con tus amigas, claro, si ellas también son fans de las Guerreras Kpop. También puedes replicarel proceso con otra de las HUNTRIX, como Rumi o Zoey, o, si lo prefieres, con los emblemáticos Saja Boys. ¡No hay pretexto para no personalizar tus artículos y bolsos favoritos!