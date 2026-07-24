KPop Demon Hunters lanza la espada oficial de Rumi; precio, dónde comprarla y todos los detalles

En las últimas horas la marca de juguetes Hasbro presentó oficialmente la Rumi Sain-Geom Premium Electronic Sword, una réplica de colección basada en la espada que utiliza Rumi, líder de KPop Demon Hunters. Este artículo que ha despertado curiosidad entre los fans fue presentado durante la Comic-Con de San Diego 2026.

De acuerdo con información oficial la Rumi Sain-Geom Premium Electronic Sword destaca por su tamaño real, efectos electrónicos, es recargable y cuenta con acabados de alta calidad pensados para aquellos que recrean cosplay y exhibición, ante esta noticia los fans han puesto sus ojos en la información que destaca de esta replica, ya que es de los pocos acticulos que saltan de la pantalla a la vida real.

¿Cuáles son las características de la espada de Rumi Sain-Geom Premium Electronic Sword?

Como te lo mencionamos anteriormente, la espada está basada en tamaño real por lo que esta única edición mide aproximadamente 101 centímetros, lo que equivaldría a 41 pulgadas.



Cuenta con base de exhibición con el logo de las HUNTR/X

Más de 50 luces LED

Efectos de sonidos los cuales son iguales a los que aparecen en la película

4 modos electrónicos que reaccionan al movimiento

Música

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¿Cómo comprar la nueva espada de KPop Demon Hunters en México?

Si quieres obtener esta réplica exclusiva visita la tienda oficial web de Hasbro Pulse, ya que ya se encuentra disponible en preventa. Una vez que ingreses al sitio oficial busca el artículo cómo: “KPOP DEMON HUNTERS Rumi Sain-Geom Premium Electronic Sword” y de esta manera podrás obtenerla desde cualquier parte del mundo. Asimimso, si radicas en México, puedes hacer tu pedido y llegará a tu casa una vez que se apruebe el pago.

¿Cuánto cuesta la espada oficial de Rumi?

Hasbro confirmó que la Rumi Sain-Geom Premium Electronic Sword tiene un precio oficial de 224.99 dólares en Estados Unidos, equivalente a aproximadamente 4,200 a 4,300 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio vigente.

Aunque es un aproximado el valor por el cambio de moneda, cabe resaltar que falta agregar los costos de envío e impuestos de importación, por lo que deberás hacer estimados del precio total los cuales llegaron a alcanzar los 5 mil pesos mexicanos o un poco más.