Cuánto costarán los Lego de KPop Demon Hunters y cuándo llegarán a México

Por fin, ya han sido lanzadas las primeras imágenes del set que inaugura la colaboración de KPop Demon Hunters con Lego. A continuación te compartimos cómo luce la figura a construir, qué detalles se conocen, cuánto costará y cuándo llegará a México.

Desde que Las Guerreras KPop se volvió un fenómeno mundial, surgieron colaboraciones con marcas como Funko, Mattel y Hasbro; ya existen figuras coleccionables de las Huntrix, mientras todavía no salen oficialmente las primeras muñecas y también estamos a la espera de juegos de mesa y juguetes de Nerf inspiradas en las armas de nuestras protagonistas.

Lego y KPop Demon Hunters: así se ve el set de construcción de "Derpy"

El primer Lego de KPop Demon Hunters será una figura inspirada en el simpático felino que hace su aparición en la película para entregar mensajes a Rumi. Estará acompañado de la misteriosa ave Sussie, así como en la exitosa cinta.

A la figura de Derpy puedes acomodarle la mandíbula de dos maneras: para mostrar su casi eterna sonrisa o para desplegar su lengua y entregar un sobre con mensaje incluido. También viene con una maceta en miniatura que está destinada a que el felino la derribe una y otra vez; además, tiene movilidad en sus extremidades y cuello, y un compartimento secreto detrás de la cabeza para guardarle sus accesorios.

El set de construcción estará conformado por 825 piezas y será recomendado para personas de 9 años en adelante. Mide 21 centímetros de alto, 15 de largo y 15 de ancho.

Cuánto costará el Lego de KPop Demon Hunters

El costo en dólares anunciado para la figura de Derpy en Lego, es de 69.99 dólares; se traducen en 1,205 pesos mexicanos, aproximadamente. Se desconoce si esta cifra variará para nuestro país una vez que el producto esté a la venta de manera regular.

Cuándo saldrá el Lego de "Derpy", de KPop Demon Hunters

La preventa oficial ya comenzó y puedes comprar tu Lego de KPop Demon Hunters desde ahora; las entregas comenzarán el 1° de agosto. Ese mismo día también comenzará a estar disponible en tiendas físicas a nivel internacional.