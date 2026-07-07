¡Es oficial! LEGO y Pokémon presentan sus nuevos sets; fecha de lanzamiento, preventa y todas las sorpresas

La espera finalmente terminó para los fanáticos de LEGO y Pokémon. La compañía ya confirmó cuáles serán los nuevos sets, entre los que destacan sus primeros sets con figuras humanas de personajes queridos de la franquicia, como el profesor Oak y Red. Estas nuevas figuras y sets estarán disponibles el próximo 1 de octubre de 2026 y actualmente ya están disponibles en preventa para que reserves el tuyo. Los precios varían entre los 150 pesos y los 7 mil pesos mexicanos, dependiendo de la figura que sea de tu interés. Aquí te dejamos todos los detalles.

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¿Cuáles son los nuevos sets de LEGO Pokémon?

La nueva colección está conformada por cinco sets y un llavero. Todos son diferentes y están pensados para niños y distintos tipos de coleccionistas. Aquí te dejamos cada uno de ellos, sus precios oficiales y sus características.

1. Arcanine (72160)

Llega a la mano de los coleccionistas la figura de Arcanine, uno de los Pokémon más populares y queridos de la primera generación. La figura está articulada, lo que significa que podrás ponerla en diferentes posiciones. El set contiene 1190 piezas y tiene un precio de $2,399 pesos mexicanos.

|LEGO/The Pokémon Company

2. Munchlax (72150)

Este es de los sets más sencillos que trae la colaboración de LEGO y Pokémon, pues cuenta con 757 piezas. Este modelo es un set muy bonito para la decoración, posee partes articuladas para que lo puedas acomodar y exhibir. Tiene un precio de $1,699 pesos mexicanos.

|LEGO/Pokémon

3. Rayquaza (72168)

Los rumores eran ciertos: llega la imponente figura de Rayquaza acompañada de una minifigura de Tristana, entrenadora del Clan Meteoro que sostiene una Ultra Ball. El set contiene 1083 piezas, tiene un precio de $2,999 pesos mexicanos y ya es una de las favoritas de los fans.

|LEGO/Pokémon

4. Poké Ball: Grandes Momentos del Entrenador (72154)

Este set es uno de los más esperados y promete convertirse en el favorito de los fanáticos y coleccionistas. Por años los fans pidieron que Lego incluyera figuras humanas en sus sets y finalmente es una realidad. Además, este set escenifica en su interior el laboratorio del profesor Oak. Incluye a 5 personajes de los videojuegos, una base realista y todo formado por 2386 piezas. Este set tiene un precio de $6,999 pesos mexicanos, siendo así el más caro hasta el momento.

|LEGO/Pokémon

5. Minifigura Gigante de Rojo (40868)

Una figura gigante del entrenador Pokémon de la primera generación de videojuegos. La figura tiene una altura de 27 cm y es la primera figura humana armable de la colección de LEGO y Pokémon. Tiene 930 piezas y tiene un precio de $1,999 pesos mexicanos.

|LEGO/Pokémon

6. Llavero de Rojo (854332)

El llavero de LEGO/Pokémon no podía faltar. Se trata de una minifigura del entrenador, Rojo, con su característico chaleco y gorra rojos. Este tiene un precio de 149 pesos mexicanos.