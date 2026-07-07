¡Es oficial! LEGO y Pokémon presentan sus nuevos sets: fecha de lanzamiento, preventa y todas las sorpresas
Luego de una serie de rumores y filtraciones, los sets de LEGO Pokémon son una realidad y llegan con muchas sorpresas que nadie veía venir. Aquí los detalles.
La espera finalmente terminó para los fanáticos de LEGO y Pokémon. La compañía ya confirmó cuáles serán los nuevos sets, entre los que destacan sus primeros sets con figuras humanas de personajes queridos de la franquicia, como el profesor Oak y Red. Estas nuevas figuras y sets estarán disponibles el próximo 1 de octubre de 2026 y actualmente ya están disponibles en preventa para que reserves el tuyo. Los precios varían entre los 150 pesos y los 7 mil pesos mexicanos, dependiendo de la figura que sea de tu interés. Aquí te dejamos todos los detalles.
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¿Cuáles son los nuevos sets de LEGO Pokémon?
La nueva colección está conformada por cinco sets y un llavero. Todos son diferentes y están pensados para niños y distintos tipos de coleccionistas. Aquí te dejamos cada uno de ellos, sus precios oficiales y sus características.
1. Arcanine (72160)
Llega a la mano de los coleccionistas la figura de Arcanine, uno de los Pokémon más populares y queridos de la primera generación. La figura está articulada, lo que significa que podrás ponerla en diferentes posiciones. El set contiene 1190 piezas y tiene un precio de $2,399 pesos mexicanos.
2. Munchlax (72150)
Este es de los sets más sencillos que trae la colaboración de LEGO y Pokémon, pues cuenta con 757 piezas. Este modelo es un set muy bonito para la decoración, posee partes articuladas para que lo puedas acomodar y exhibir. Tiene un precio de $1,699 pesos mexicanos.
3. Rayquaza (72168)
Los rumores eran ciertos: llega la imponente figura de Rayquaza acompañada de una minifigura de Tristana, entrenadora del Clan Meteoro que sostiene una Ultra Ball. El set contiene 1083 piezas, tiene un precio de $2,999 pesos mexicanos y ya es una de las favoritas de los fans.
4. Poké Ball: Grandes Momentos del Entrenador (72154)
Este set es uno de los más esperados y promete convertirse en el favorito de los fanáticos y coleccionistas. Por años los fans pidieron que Lego incluyera figuras humanas en sus sets y finalmente es una realidad. Además, este set escenifica en su interior el laboratorio del profesor Oak. Incluye a 5 personajes de los videojuegos, una base realista y todo formado por 2386 piezas. Este set tiene un precio de $6,999 pesos mexicanos, siendo así el más caro hasta el momento.
5. Minifigura Gigante de Rojo (40868)
Una figura gigante del entrenador Pokémon de la primera generación de videojuegos. La figura tiene una altura de 27 cm y es la primera figura humana armable de la colección de LEGO y Pokémon. Tiene 930 piezas y tiene un precio de $1,999 pesos mexicanos.
6. Llavero de Rojo (854332)
El llavero de LEGO/Pokémon no podía faltar. Se trata de una minifigura del entrenador, Rojo, con su característico chaleco y gorra rojos. Este tiene un precio de 149 pesos mexicanos.