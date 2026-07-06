¡LEGO y Pokémon lo vuelven a hacer! Filtran tres nuevos sets que todo fan querrá tener en su colección

Parece que todos los fans de LEGO y Pokémon tienen una nueva razón para emocionarse. Se acaban de filtrar las primeras imágenes de tres nuevos sets de LEGO Pokémon que supuestamente llegarán el 1 de agosto de 2026: Rayquaza, Arcanine y Munchlax. Algo interesante y que llama mucho la atención es que uno de estos sets marcará un antes y un después de la colección, pues por primera vez uno incluye una minifigura humana. Si ya te has emocionado, aquí tenemos para ti todos los detalles.

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Estos son los 3 nuevos sets de LEGO Pokémon que llegarán en agosto 2026

De acuerdo con la filtración, estos son los 3 sets de LEGO Pokémon que llegarán en agosto:

Rayquaza será el set más importante de toda la colección

Todo parece indicar que este será el set principal; se trata de Rayquaza en el Pilar Celeste (72168). Este set incluye 1,083 piezas, y recrea una de las escenas más icónicas de Pokémon Rubí Omega y Pokémon Alfa Zafiro. Lo que hace que esta pieza sea histórica para los coleccionistas es que es la primera en incluir un personaje humano; en este caso será Tristana, la guardiana del Pilar Celeste.

|LEGO/The Pokémon Company

Detalles del set:



Fecha de lanzamiento: 1 de agosto de 2026.

Piezas: 1,083.

Precio aproximado que tendría en México: $2,450 a $2,600 pesos.

Arcanine llega con un diseño espectacular

El segundo set será el de uno de los Pokémon más queridos por los fans de la primera generación: Arcanine. Su diseño será articulado 100 % construido de LEGO.

|LEGO/The Pokémon Company

Detalles del set:



Fecha de lanzamiento: 1 de agosto de 2026.

Piezas: 1,190.

Precio aproximado en México: de $2,050 a $2,200 pesos.

Munchlax será la opción más accesible

Por último, tenemos a Munchlax, quien, además, parece que será el set más económico. A diferencia de los otros dos, este tendrá muchas menos piezas, pero es igual de bonito que el resto.

|LEGO/The Pokémon Company

Detalles del set:



Fecha de lanzamiento: 1 de agosto de 2026.

Piezas: 757.

Precio aproximado en México: $1,300 a $1,450 pesos.

¿Cuándo estarán disponibles en México?

Supuestamente, el lanzamiento tendría previsto salir en todo el mundo el próximo 1 de agosto de 2026. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que LEGO no ha confirmado ni la fecha ni el precio oficial para México. El precio que te incluimos arriba es tentativo, tomando en cuenta sets anteriormente lanzados por la marca.