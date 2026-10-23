Los 5 nuevos funkos de la Casita del Terror de Los Simpson para agregar a tu colección

Funko POP! vuelve a sorprender a los amantes de las figuras coleccionables. Esta vez le tocó a los fans de Los Simpson, pues la marca ha lanzado nuevos artículos inspirados en los ya famosos especiales de Halloween: “La Casita del Terror”. Este nuevo lanzamiento incluye cinco personajes con diseños especiales que combinan el humor de la serie con un toque único de terror. Aquí te compartimos todos los detalles por si estabas pensando en añadir una nueva pieza a tu colección.

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5 nuevos funkos de la Casita del Terror de Los Simpson para agregar a tu colección

Esta nueva colección va desde versiones esqueléticas de Homero y Bart hasta figuras inspiradas en otros personajes clásicos de la serie.

1. Skeleton Homer

Este funko ofrece una versión esquelética del protagonista de la serie animada. Sin duda, la figura nos remonta al lado más tenebroso y divertido de los especiales de Halloween, por lo que se trata de la pieza ideal para añadir a tu colección esta temporada. Su diseño es la alternativa perfecta para añadir un toque de terror a la decoración de tu hogar u oficina.

2. Skeleton Bart

Se trata de la versión esqueleto de Bart Simpson. Como era de esperarse, su apariencia mantiene el espíritu irreverente del personaje al portar su ya emblemática patineta. Sin duda, es una pieza que los amantes de “La Casita del Terror” amarán. Esta figura es el complemento perfecto para el Skeleton Homer, especialmente si ya cuentas con una gran colección inspirada en la familia de Springfield.

3. Patchwork Itchy

El ratón de los característicos dibujos animados que aparecen dentro de Los Simpson también es parte de esta nueva colección. A diferencia de las piezas anteriores, la apariencia de la figura ofrece un estilo “parchado” del clásico personaje.

4. Patchwork Scratchy

El fiel compañero de Itchy, Scratchy, también es parte de esta nueva colección. Como era de esperarse, también cuenta con ese acabado “parchado” para hacer match con su famosa pareja. Te recomendamos agregarlo a tu colección junto a Itchy para que tengas a uno de los dúos más famosos de Springfield en tu poder.

5. Deluxe Zombie Snowball

El gato de la familia Simpson no se quedó atrás. La tierna mascota se apodera de la colección en una versión zombie, en sintonía con la vibe sobrenatural de “La Casita del Terror”.

Estos son los nuevos funkos de Los Simpson inspirados en La Casita del Terror | Crédito: Funko POP!

¿Cómo y dónde comprar los NUEVOS funkos de La Casita del Terror de Los Simpson? Precio oficial

Esta nueva colección de funkos tiene un costo aproximado de $280 pesos mexicanos por figura, a excepción de la versión Zombie de Snowball, que cuesta cerca de $560 pesos mexicanos. Todas las figuras están disponibles en el sitio web oficial de la popular marca de artículos coleccionables.