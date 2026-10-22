Lanzan nuevas figuras de colección de Kpop Demon Hunters, versión glitter globe, perfectas para regalar a un fan

Hoy es un gran día para ser fan de Kpop Demon Hunters. Funko POP!, la famosa marca de artículos coleccionables, acaba de lanzar una nueva línea de figuras inspiradas en las protagonistas de la cinta en su ya famosa versión “mini glitter globe”. Estos productos se caracterizan por contar con figuras diminutas dentro de esferas decorativas de cristal con líquido y brillo. Lo mejor de este nuevo lanzamiento es que la brillantina flota al agitar las esferas, por lo que es el regalo perfecto para sorprender a cualquier fan de las Guerreras Kpop.

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Así son las nuevas figuras de colección de Kpop Demon Hunters, versión glitter globe

De acuerdo con el sitio web oficial de la marca, existe un glitter globe para cada Guerrera Kpop: Rumi, Zoey y Mira; además de una figura extra del Tigre Derpy, dando como resultado 4 nuevas figuras coleccionables. Lo más llamativo de este tipo de artículos es que vienen en una versión mini, por lo que son perfectos para exhibirlos en casa o regalar a alguien especial que adore la película. Así luce la nueva colección:

Nuevos glitter globe de Kpop Demon Hunters | Crédito: Funko POP!

¿Cuánto cuestan las nuevas figuras de Kpop Demon Hunter versión glitter globe? Precio oficial

Cada glitter globe se vende por separado. Debido a que se trata de figuras en tamaño miniatura, el precio de cada una es de 4,99 dólares, lo que equivale a un aproximado de $110 pesos mexicanos por esfera. Bajo esta línea, la colección completa de globos con brillantina saldría en un aproximado de $450 pesos mexicanos… ¡Así que ve preparando la cartera!

¿Cómo y dónde comprar las esferas decorativas de las Guerreras Kpop?

Debido a que se trata de un nuevo lanzamiento de la marca, de momento, las nuevas figuras de colección versión glitter globe de Kpop Demon Hunters sólo están disponibles para pre-ordenar en línea a través del sitio web oficial de Funko POP!; por lo que habría que sumar los costos de envío y entrega al precio oficial. Dicho costo extra varía, según la zona en la que residas.