¿Jeremy Allen White será el NUEVO Wolverine? Esto es lo que se sabe sobre el sucesor de Hugh Jackman en los X-Men
Mientras que Hugh Jackman se despide del personaje, comienzan las opciones para un nuevo Wolverine / Logan y Jeremy Allen White de The Bear suena para ser el mutante.
En las últimas horas ha comenzado a surgir el rumor de que el actor Jeremy Allen White podría unirse a las filas del Universo Cinematográfico de Marvel y para ser más específicos, se estaría uniendo al grupo de mutantes más populares de todos, pues estaría interpretando a Logan / Wolverine.
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Dicho rumor ha comenzado a tomar revuelo en redes luego de que un reconocido insider (@TheInsider en x) comentara que el actor quien ganó fama mundial en la serie The Bear se había reunido con Marvel para hablar del papel, donde si bien, no es un hecho, abre la posibilidad a que forme parte del recast en donde por fin el mítico Hugh Jackman tendría un relevo.
Forget James Bond (don't worry, I didn't)! Let's talk about Hollywood's NEXT GREAT CASTING SEARCH. The search for Wolverine! https://t.co/yZGE2ZNJRL https://t.co/B5CIWXlB4l— Jeff Sneider (@TheInSneider) November 4, 2026
¿Jeremy Allen White será Wolverine?
Si bien, estos solo han sido rumores, poco a poco los fans se hacen a la posibilidad de que Jeremy pueda dar vida a Logan / Wolverine, sobre todo siendo que su estatura (1.70) es un poco más adecuada que la de Hugh Jackman (1.88), siendo que el personaje de los cómics apenas llega a los 1.60 metros.
Por otro lado, el actor también cumpliría con el perfil debido a su imponente físico y a sus 35 años, por lo que se espera que tenga proyección para futuros proyectos de los X-Men y más entregas de Marvel en donde este personaje podría tener un gran rol, aunque esto no se ha confirmado, siendo que el proyecto se encuentra en primeras fases tras la revelación del nuevo cast de los mutantes.
¿Quiénes son los actores del cast para los nuevos X-Men?
Durante el evento de Disney conocido como D23 celebrado el pasado agosto fue que se reveló parte del cast de la nueva saga de los X-Men con los siguientes personajes:
- Charles Xavier - Christopher Abbott
- Jean Grey - Sadie Sink
- Cyclops (Scott Summers) - Kit Connor
- Emma Frost - Samara Weaving
- Rogue - Inde Navarrete
- Storm (Ororo Munroe) - Maya Boyd
- Angel (Warren Worthington II)) - Asa Germann
Por otro lado, también hay fuertes rumores no confirmados en los que se asocia a Adam Driver como Mister Sinister o Charles Melton como Beast, aunque estos personajes así como Jubilee, Gambit y Mystic aún no se definen.