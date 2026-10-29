Bratz confirma muñecas de LISA, Rosalía y Chappell Roan, conoce TODOS los detalles de la colección:

Recientemente se confirmó que la cantante LISA de BLACKPINK, tendrá su propia muñeca Bratz, una de los modelos más queridos por las niñas, pero esta no llegará sola, pues se ha hecho oficial que también Rosalía y Chappell Roan tendrán su propia muñeca como parte de la línea Bratz Celebrity, siendo esta una de las colecciones más esperadas de la temporada.

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Desde hace más de dos décadas Bratz ha logrado posicionarse como una de las muñecas más populares de las últimas décadas, desde su primera aparición en el año 2001, por lo que el ver la versión de figuras como LISA, Rosalía y Chappell Roan probablemente las harán conectar con nuevas generaciones.

Anuncian muñeca Bratz de LISA, Rosalía y Chappell Roan

Consideradas como algunas de las artistas pop más sobresalientes de los últimos años, LISA tendrá su propia figura la cuál incluirá dos cambios de ropa, del cuál se sabe que uno está inspirado en su video “Rockstar”.



tendrá su propia figura la cuál incluirá dos cambios de ropa, del cuál se sabe que uno está inspirado en su video “Rockstar”. Sobre la muñeca de Rosalía aún no se defino que aspecto tendrá, pues anteriormente se había filtrado que podría ser una figura alusiva a la era de Motomami, aunque esto estaría por revelarse pronto.



aún no se defino que aspecto tendrá, pues anteriormente se había filtrado que podría ser una figura alusiva a la era de Motomami, aunque esto estaría por revelarse pronto. Otra figura que ha mantenido todos los detalles bajo reserva es la figura de Chappell Roan, se espera que esta luzca su característico maquillaje así como demás accesorios únicos de la artista británica.

¿Qué precio tendrán las muñecas Bratz de LISA, Rosalía, Chappell Roan y cuándo salen a la venta?

De momento no se tiene una fecha exacta para la salida de esta línea de Bratz Celebrity, pero se espera que esté lista a mediados del 2027, pues es un anuncio completamente oficial por parte de estas tres figuras. Por otro lado, se especula que estas podrían llegar a costar entre 60 y 80 dólares (cerca de $1,130 hasta los $1,500 pesos mexicanos), aunque los detalles finales podrían estar por llegar en los siguientes días.

