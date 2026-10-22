Estos son los nuevos mini llaveros de Kpop Demon Hunters; perfectos para regalar a un verdadero fan

¡Atención fans de Kpop Demon Hunters! Ahora, cuentan con una nueva opción para llevar a sus personajes favoritos a todas partes con la nueva colección de mini llaveros de Funko POP!, inspirados en la exitosa película animada. Estos nuevos diseños ofrecen variantes completamente únicas, conservando el característico estilo de cada personaje, por lo que es la alternativa perfecta para quienes quieren demostrar su gusto por el filme sin la necesidad de comprar figuras de colección grandes.

También te puede interesar: 4 ideas de photocards de los Saja Boys al estilo kawaii para un verdadero fan de Kpop Demon Hunters

Así son los NUEVOS mini llaveros de Kpop Demon Hunters; perfectos para regalar a un verdadero fan

Esta nueva colección de mini llaveros coleccionables incluye figuras de las tres Guerreras Kpop: Rumi, Zoey y Mira; además de cada uno de los integrantes de los Saja Boys. A diferencia de colecciones anteriores, en esta, las HUNTRIX aparecen con su traje de batalla, mientras que los Saja Boys están convertidos en su versión demonio.

Cada llavero mide un aproximado de 10 centímetros y pueden colgarse en cualquier artículo que desees, como mochilas, bolsos o llaves. También son el detalle perfecto para sorprender y regalar a un fan de la película. Lo mejor de esta colección es que algunos se venden en mystery boxes; es decir que el modelo se asigna al azar, dando como resultado una experiencia súper divertida. Así luce la nueva colección:

Nuevos mini llaveros de Kpop Demon Hunters de Funko POP! | Crédito: Funko POP!

¿Cuánto cuestan los nuevos llaveros mini de Kpop Demon Hunters? Precios oficiales

Cada mini llavero se vende por separado. Debido a que se trata de llaveros con figuras de colección en tamaño miniatura, el precio de cada uno es de 4,99 dólares, equivalente a cerca de $110 pesos mexicanos por producto. Cabe mencionar que hay una presentación con las tres Guerreras Kpop por 14,99 dólares, aproximadamente $280 pesos mexicanos.

¿En dónde comprar los nuevos llaveros mini de Kpop Demon Hunters?

Los nuevos llaveros mini de Kpop Demon Hunters están disponibles para preventa en el sitio web oficial de la marca de artículos coleccionables. Ten en cuenta que se pueden agregar tarifas extra por el costo de envío. Así que ve preparando la cartera y expande tu colección de artículos oficiales, inspirados en los emblemáticos personajes de las Guerreras Kpop. Sin duda, se trata de un gran detalle sin gastar una fortuna.