LEGO anuncia su colaboración OFICIAL con Dragon Ball; ¿Cuándo sale en México y cuál será su precio?

Tras varios meses de rumores, por fin se ha confirmado una de las colaboraciones más esperadas de todos los tiempos, pues se ha hecho oficial el lanzamiento del primer set de LEGO en colaboración de Dragon Ball, dos de las franquicias más queridas tanto por chicos y grandes.

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Fue a través de sus redes oficiales que LEGO y Toei Animation revelaron un breve pero emocionante teaser donde confirmaron la colaboración de Dragon Ball, lo que enseguida hizo emocionar a millones de fans a quienes “están listos para pedir un deseo”, en referencia a las Esferas del Dragón.

¿Qué se sabe sobre el primer set de LEGO y Dragon Ball?

El breve corto de Toei Animation y LEGO mostró las siete míticas Esferas del Dragon y tenía de descripción: “Ready to make a wish?” (¿Listos para pedir un deseo?).

Al final del video se podía leer la leyenda “Adults welcome” (Adultos bienvenidos), lo que se da por entender que será una línea enfocada mayormente en su público que ha seguido el anime por décadas, además de que este primer anuncio mostró el logo clásico de Dragon Ball, la primera parte de la saga (antes de la llegada oficial de los saiyans).

¿Cuándo sale el set de LEGO de Dragon Ball en México y qué precio tendrá?

De momento el gigante de monobloques o Toei Animation no han revelado más detalles sobre los sets que estarán lanzando, así como los precios de estos, por lo que se espera que en los próximos días tengamos mayor información sobre esta imperdible colaboración.

Aunque por ahora no sabemos sobre los tamaños y piezas que compondrán esta nueva colección, el anuncio dirigido especialmente para los adultos ha sugerido que será especial, por lo que se espera que su precio sea elevado, ya que una colección de LEGO de este tipo llega a rondar hasta los $4,000 y $5,000 pesos.

