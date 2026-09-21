4 juguetes sorpresa de Kpop Demon Hunters para coleccionar y regalar a un fan de las Guerreras Kpop

Abrir cajitas sorpresa - o mystery boxes, en inglés - se ha convertido en una de las tendencias más divertidas en redes sociales. Y no es para menos. ¿Quién no quiere sentir esa incertidumbre y emoción al no saber qué hay dentro del paquete y abrirlo de repente? Si tú, al igual que millones de usuarios en internet, quieres unirte a esta práctica, no hay mejor manera de hacerlo que de la mano de tus personajes favoritos. Aquí te compartimos 4 juguetes sorpresa de Kpop Demon Hunters, perfectos para vivir la experiencia de las mystery boxes y empezar tu colección de artículos especiales. Además, se trata del regalo perfecto para cualquier fan de las Guerrera Kpop.

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Las mejores 4 mystery boxes de Kpop Demon Hunters para regalar

Las mystery boxes - también conocidas como blind boxes - son paquetes sorpresa, cuyo contenido exacto se desconoce hasta el momento de abrirlas. Debido a la emoción que genera, la práctica se ha convertido en una de las tendencias más virales del momento por su tan esperado “unboxing”. A continuación, te compartimos cuatro cajitas sorpresa con juguetes de las Guerreras Kpop, perfectas para sorprender a cualquier fan de la cinta.



Peluches: Amplía tu colección de Kpop Demon Hunters con estos tiernos y adorables peluches. Existen seis variantes diferentes: Rumi, Zoey, Mira, Jinu, Jinu versión demonio y el Tigre Derpy. Todos vienen dentro de un empaque súper aesthetic en forma de ramen.

Mystery Boxes de peluches de Kpop Demon Hunters | Crédito: Jazwares Funko Pop!: Si eres amante de los Saja Boys, esta caja misteriosa es la ideal para ti. ¡Déjate sorprender por cualquiera de los miembros de la emblemática boyband de la cinta! Además de Jinu, Abby, Baby, Romance y Mystery, esta blind box también cuenta con una variante del Demonio Llorón. ¡Checa la colección!

Mystery Boxes de Funko Pop! de Kpop Demon Hunters| Crédito: Funko Pop! Figuras de colección: Estas figuras de colección se han convertido en las favoritas de los fans, pues cuentan con variantes en acabados verdaderamente hermosos, mientras que su embalaje es igual de aesthetic. Ya sea que elijas un exquisito ramen o una “soda pop”, el producto dentro del empaque te sorprenderá. Por si fuera poco, cada uno cuenta con su respectiva tarjeta coleccionable.

Mystery boxes con figuras coleccionables de Kpop Demon Hunters | Crédito: Mattel Llaveros: ¿Figuras miniatura que puedes usar como llaveros? ¡Claro que sí! Estos paquetes misteriosos cuentan con 13 muñequitos diferentes de Kpop Demon Hunters que puedes llevar en tu mochila, lonchera o bolso. ¡La cantidad de variantes es increíble! Estos son todos los personajes que te pueden salir:

Mystery boxes con llaveros sorpresa de Kpop Demon Hunters | Crédito: Mattel

¿Dónde comprar cajitas sorpresa de las Guerreras Kpop?

Cualquiera de las mystery boxes de Kpop Demon Hunters están disponibles en línea. Solo ingresa a la tienda de tu preferencia y coloca el nombre del juguete que haya sido de tu agrado y listo. Ordena y prepárate para vivir un momento lleno de emoción.