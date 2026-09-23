5 animes para ver mientras One Piece se mantiene en pausa tras el episodio 1180

Este fin de semana se estará liberando el capítulo 1180 del anime de One Piece del Arco de Elbaph, mismo que marcará una pausa extendida debido al nuevo formato que la obra de Eiichiro Oda ha tomado este último año, por lo que se espera una de las entregas más emocionantes.

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Si bien, el anime continuará, tendremos una gran pausa durante varios meses, por lo que te dejaremos algunos de los mejores animes que podrás disfrutar en este tiempo en lo que regresa Luffy y su tripulación, los cuáles seguramente te atraparán.

Animes que se se estrenan en otoño de 2026

Si bien, este formato de pausa ha dejado a muchos fans de One Piece muy tristes, hay quienes aplauden esta decisión que ayudará a mejorar la calidad del anime y a darle un respiro al manga, por lo que te recomendaremos animes que probablemente disfrutarás.

