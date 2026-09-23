5 animes para ver mientras One Piece se mantiene en pausa tras el episodio 1180
Lo que será una pausa de varios meses, podría ser un gran tiempo para disfrutar de algunas de las mejores entregas del anime por ver.
Este fin de semana se estará liberando el capítulo 1180 del anime de One Piece del Arco de Elbaph, mismo que marcará una pausa extendida debido al nuevo formato que la obra de Eiichiro Oda ha tomado este último año, por lo que se espera una de las entregas más emocionantes.
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Si bien, el anime continuará, tendremos una gran pausa durante varios meses, por lo que te dejaremos algunos de los mejores animes que podrás disfrutar en este tiempo en lo que regresa Luffy y su tripulación, los cuáles seguramente te atraparán.
Animes que se se estrenan en otoño de 2026
Si bien, este formato de pausa ha dejado a muchos fans de One Piece muy tristes, hay quienes aplauden esta decisión que ayudará a mejorar la calidad del anime y a darle un respiro al manga, por lo que te recomendaremos animes que probablemente disfrutarás.
- Dragon Ball Super Beerus: Este anime de Toei Animation es un remake mejorado y reestructurado de las primeras entregas de la saga de Dragon Ball Super, la cuál se estrenará en televisión de Japón el próximo 11 de octubre y en todo el mundo el 12 del mismo mes.
- Black Clover (Segunda Temporada): Studio Pierrot, bajo la dirección de Ayataka Tanemura adaptará el arco del conflicto del Spade Kingdom Raid (Reino de la Pica) contra la Tríada Oscura este 3 de octubre, donde tendremos al joven Asta enfrentarse a nuevos retos.
- The Apothecary Diaries (Tercera Temporada): El próximo viernes 2 de octubre tendremos el regreso de los Diarios de Boticaria, donde Maomao y Jinshi tendrán que resolver nuevos problemas haciendo uso de su astucia, en donde cualquier cosa podría suceder…
- Cyberpunk: Edgerunners (Segunda Temporada): El 20 de octubre tendremos una nueva entrega, aunque esta historia no será una continuación directa de la historia de David y Lucy, sino una nueva historia con personajes que retratarán un poco más de lo que es este universo.
- Blue Box (Segunda Temporada): La nueva entrega de La Caja Azul se estrenará el próximo 4 de octubre donde por fin tendremos la continuación de esta historia de romance y deportes a nivel internacional, la cuál contará con un estudio de animación y dirección nueva, por lo que se esperan grandes cambios que sigan con la esencia de la primera temporada.