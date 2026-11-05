¡Es un buen momento para empezar a preparar todo para los intercambios de Navidad! Aunque aun hay tiempo, los días se van a ir volando y lo que menos queremos es caer en las compras de último minuto. Si tus amigas son fans de BTS, te dejamos 4 opciones de photocards navideñas, las cuales son ideales para regalar en las celebraciones.

4 Photocards navideños de BTS para regalar

Es importante que para proteger tus photocards de la banda de K-Pop, se recomienda aplicar fundas de plástico para evitar que de las orillas comiencen a maltratarse, también puedes hacer uso de las Toploaders para mantenerla en buenas condiciones por más tiempo.

BTS: Personajes de los integrantes

¡La alternativa que solamente las fans de BTS van a identificar! Puedes dar una photocards que tiene a los personajes animados de los artistas, donde los vemos abrazados y formando un árbol navideño, ideal para dar en las fiestas decembrinas. Una gran alternativa si no quieres batallar con los estilos y deseas regalar el mismo diseño a tus amistades.

BTS: Little Whishes

Un paquete que se destaca por tener varias fotos de la agrupación, donde vemos a cada uno de ellos portando suéteres en lo que parece una cabaña, una gran alternativa que puedes darle a las fanáticas durante los intercambios de Navidad.

4 Photocards navideñas de BTS que puedes regalar entre fans durante los intercambios de Navidad|Crédito: Mercado Libre

BTS: Disfraz de Santa Claus

Otra de las alternativas que puedes regalar a otras fans en los intercambios de Navidad, es aquellas en las que vemos a los artistas portando un tierno disfraz de Santa Claus mientras sostienen un pequeño regalo, así tendrás muchas opciones para dar, en especial para amistades que son fanáticas de algún integrante en especifico.

BTS: fotos grupales

Por último, dentro de las opciones de photocards navideñas que puedes conseguir, son aquellas en las que vemos a BTS juntos portando "ugly sweters" o sombreros de Santa Claus. Grandes opciones que puedes regalar a tus amistades o a otras fans de la agrupación. Escoge tu favorita y comienza a prepararlas para las importantes fiestas.