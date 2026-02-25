Pokémon Day: por qué el 27 de febrero es una fecha tan importante para los fans

Es probable que con el 30 aniversario estés escuchando por todos lados sobre el Pokémon Day del 27 de febrero, así que si andas un poquito confundido, nosotros te damos contexto. Un 27 de febrero, pero de 1996, se lanzaron en Japón los primeros videojuegos de la franquicia, Pocket Monsters Red & Green, títulos que dieron inicio a todo un fenómeno cultural que pronto se convertiría en un monstruo del entretenimiento mundial. Desde entonces, esta fecha se convirtió en el día perfecto para hacer un homenaje anual para los fans del anime, videojuegos, cartas y cultura pop.

También te puede interesar: Qué es el Pokémon Day Out y el Pokémon Night Out, dos eventos para celebrar el 30 aniversario de Pokémon

El origen del Pokémon Day: el inicio de una era

Así es, Pokémon nació un 27 de febrero de 1996; su llegada a Game Boy de Nintendo se convirtió en todo un acontecimiento en Nintendo. Lo que comenzó como una nueva propuesta innovadora basada en la idea de capturar criaturas, entrenarlas, coleccionarlas y combatir, rápidamente se transformó en una franquicia global.

Pokémon pasó de ser una idea a toda una revolución

El concepto que fue creado por Satoshi Tajiri fue revolucionario, pues, más allá de ser un RPG para portátiles, introdujo por primera vez una idea clave: el intercambio entre los jugadores. Esta mecánica social fue un boom y conquistó a millones de fans, haciendo que tuviera un crecimiento exponencial. Incluso hoy en día, esta mecánica define por completo a la saga.

¿Cómo se celebra el Pokémon Day?

Con el paso de los años y gracias a la enorme relevancia que ganó la franquicia, The Pokémon Company convirtió esta fecha en toda una celebración mundial. Cada aniversario trae un as bajo la manga: nuevos videojuegos, series animadas, expansiones del juego de cartas o eventos especiales dentro de títulos móviles. Además, es común que estos se den a conocer durante una transmisión especial: El Pokémon Presents.

El Pokémon Day: Más que nostalgia el impacto cultural de Pokémon

Una de las razones por las cuales los fans disfrutan del Pokémon Day es porque, además de apelar a la nostalgia, mantiene fresca y viva la franquicia gracias a la enorme capacidad que tiene The Pokémon Company de reinventarse y conectar con nuevas generaciones. Sobre todo en un 27 de febrero tan especial como el de este 2026, que trae toda una celebración detrás. Los primeros 30 años de Pokémon.