Spider-Man y Superman juntos otra vez: así lucen en el nuevo crossover y todas las veces que ya se han cruzado

Seguro ya viste en redes sociales las nuevas imágenes del crossover entre Spider-Man y Superman, donde vemos a Peter Parker y Clark Kent caminando juntos, hombro con hombro. Puede que con esto te hayas preguntado si alguna vez estos personajes ya habían compartido historia y la respuesta es sí. Estos héroes han coincidido varias veces en los cómics desde los años 70, convirtiéndose en uno de los encuentros más icónicos entre Marvel y DC.

¿Cómo lucen Spider-Man y Superman en el nuevo crossover?

La primera imagen que fue presentada revela cómo lucen Peter Parker y Clark Kent hombro con hombro sin portar sus supertrajes. A pesar de que aún no los vemos en modo heroico, esta es una foto lo suficientemente simbólica para romper con el internet y hacer que los fans brinquen de alegría.

|Crédito: Marvel Comics | DC Comics

La imagen nos hace pensar que este cómic nos hará apostar por la nostalgia, la cual tienen muchos fans, pues crecieron leyendo los crossovers más populares de la historia. Este cómic busca acercar a nuevas generaciones que aman ver los universos mezclarse.

¿Cuántas veces se han encontrado Peter Parker y Clark Kent antes?

Este tipo de encuentros no son frecuentes y muy difíciles de concretar; sin embargo, sí existen varios momentos épicos entre ambos personajes:

1. Superman vs. The Amazing Spider-Man (1976)

Aquí se dio el primer gran crossover oficial entre Marvel y DC. Ambos se enfrentaron inicialmente por un malentendido, algo clásico en el mundo de los cómics y los superhéroes. Todo esto antes de unir contra un enemigo de poder superior.

2. Marvel vs. DC (1996)

Este evento fue una verdadera locura para los fans de esa época, pues ellos podían votar y definir quién ganaría ciertas peleas. Fue así que Spider-Man y Superman compartieron escenas, quedándose en la memoria y corazones de los fans.

3. Cameos y referencias posteriores

Aunque muchos de estos no se hacen de manera oficial. En la historia de ambos personajes, han aparecido en homenajes o especiales jugando con la idea de estos encuentros, reforzando su estatus como “cruce soñado”.