Stickers oficiales de las villanas de Disney para decorar tu calabaza y pedir dulces en Halloween

Halloween es la oportunidad perfecta para dejar volar la imaginación y transformar los objetos más sencillos en decoraciones llenas de personalidad. Si este años buscas una alternativa diferente para adornar la calabaza de dulces de tu hija o hijo con un toque lleno de magia los stickers oficiales en las villanas de Disney pueden convertirse en una opción para darle un toque de misterio y originalidad a esta tradición.

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En tu calabaza, cráneo o caldero de plástico con el que se pide dulces en esta fecha especial puedes plasmar desde la elegancia de Maléfica hasta la personalidad de Úrsula y otros antagonistas que destacan por sus colores, siluetas, objetos o estilos inconfundibles. Los diseños de estos stickers son una fuente de inspiración para quienes quieren crear una decoración temática sin recurrir necesariamente a las clásicas caras talladas en las calabazas.

¿Qué villanas de Disney puedes elegir para decorar tu calabaza?

Maléfica, de La bella durmiente, es una de las opciones más reconocibles gracias a sus cuernos, su vestimenta oscura y sus tonos verdes y morados. Incluso su fiel compañero el cuervo que la acompaña es ideal para esta temporada.

Úrsula, de La sirenita, es una bruja que causa temor ya que es de una especie marina con tentáculos, sus colores contrastan con el naranja de la calabaza aspi que crearás un diseño único.

Reina Malvada de Blancanieves, con su corona y su icónica manzana son diseños que se adaptarán perfectamente a la temporada de Halloween. También puedes utilizar las versiones de la bruja vieja que llega a la casa de los 7 enanitos.

Cruella de Vil, de 101 dálmatas, es otra villana cuyo cabello blanco y negro permite crear combinaciones llamativas.

Como tip recuerda que los stickers pueden colocarse sobre calabazas naturales o artificiales, siempre que el material y el adhesivo sean compatibles con la superficie. Antes de comprarlos, revisa que el producto corresponda a una colección oficial de Disney y que incluya los diseños que buscas.