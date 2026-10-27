Los seguidores de KPop Demon Hunters pueden crear sus propios stickers con referencias a Baby Saja y sus compañeros, sin gastar demasiado, como lo son estas 4 ideas tipo retro para decorar lo que quieras, como una verdadera fan de los Saja Boys, banda antagónica de las Huntrix, que tienen estas 4 ideas de Photocards tipo Lucky Draw.

La tienda de Netflix cuenta con varias opciones inspiradas en los Saja Boys, que también tienen sus 4 stickers tipo retro, desde hojas con múltiples ilustraciones hasta adhesivos individuales con efectos especiales. Algunos diseños recuperan la estética colorida de “Soda Pop”, mientras que otros destacan el logotipo del grupo o a uno de sus integrantes.

4 ideas de stickers originales de Baby Saja Boys tipo retro para decorar lo que quieras como una fan de KPop Demon Hunters|IA

Los stickers de Baby Saja tipo retro

1. Soda Pop: La hoja oficial KPop Demon Hunters Sticker Sheet Saja Boys Soda Pop! cuesta 9.95 dólares en la tienda estadounidense de Netflix. Incluye varios gráficos inspirados en la estética de la canción “Soda Pop”, con colores intensos y referencias visuales a la banda. El papel adhesivo tiene acabado brillante, un borde blanco de 0.12 pulgadas y una durabilidad estimada de dos a tres años para uso en interiores.

2. Saja Boys Clásico: Otra alternativa es la hoja KPop Demon Hunters SAJA BOYS Sticker Sheet, que reúne ilustraciones de los integrantes con su apariencia característica en la película. La presentación mide aproximadamente 5.8 por 8.3 pulgadas y utiliza papel con acabado brillante. La tienda indica una durabilidad estimada de dos a tres años en interiores. Su formato permite elegir entre diferentes ilustraciones para decorar una agenda, una carpeta o una colección de recuerdos.

3. Lightstick Sticker: El KPop Demon Hunters SAJA BOYS Lightstick Sticker cuesta casi 7 dólares en su presentación de 3 por 3 pulgadas. La tienda también ofrece tamaños de 4 por 4 y 5.5 por 5.5 pulgadas. El diseño representa al grupo y utiliza vinilo resistente con relieve en caliente, una técnica que produce una textura tridimensional.

4. Baby Saja: Este sticker es individual y se enfoca en el menor de la banda rival de las HUNTRIX. En diferentes plataformas se vende en diferentes poses, por lo que puedes agregarla cualquiera a tu colección.