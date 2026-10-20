4 termos y tazas de Halloween y Día de Muertos 2026, ideales para la spooky season y llamar la atención en la oficina

La spooky season ya se siente y es el momento ideal para sacar los accesorios más originales para esta temporada de terror. Si eres de las personas que no pueden comenzar su jornada laboral sin un café o un té los termos y las tazas con temática de Halloween y Día de Muertos pueden convertirse en los mejores aliados para llevar el espíritu de la temporada a la oficina.

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Además de ser prácticos para disfrutar tus bebidas favoritas en esta temporada de frío, lluvia o nostalgia, estos artículos destacan por sus diseños llamativos, colores otoñales y detalles que van desde lo divertido hasta lo tradicional y cultural de México. Si buscas renovar tus termos, tazas o vasos o si quieres darlo como un regalo para esa persona que ama las fiestas de octubre estas cuatro ideas pueden inspirarte.

4 ideas de termos inspirados en Halloween y Día de muertos

1.- Termo catrinas para spooky season

Los termos con diseños de catrinas es de lo más clásico que puedes encontrar ya que es una de las figuras más representativas durante las festividades de Día de Muertos. También sus colores y diseños en blanco, negro y naranja se adaptan perfectamente para Halloween.

2.- Tazas de calabaza

Si necesitas tomar tus bebidas calientitas en el trabajo, las tazas con diseño de calabazas, son una opción práctica. Puedes elegir modelos en tonos oscuros o naranjas para destacar entre los accesorios que normalmente se utilizan en la oficina. Asimismo, una cadena internacional de cafeterías lanzó para su colección 2026 este tipo de tazas donde combina una calabaza disfrazada de momia, lejos de dar un terrible susto le dará un toque de ternura a tu hora de tomar el café o té.

@juliaeatsjulia Amazing!!! Today a lil different cause I just got this mug. Tim Hortons has Halloween mugs! He's so cute! I had to share. 🥰 https://t.co/BUJYCrS4yl — JustLiza (@LizaMolaro) October 14, 2026

3.- Termos flores de cempasúchil o papel picado

Para quienes prefieren celebrar las tradiciones mexicanas, los termos inspirados en el Día de Muertos son una alternativa llena de color. Las ilustraciones de calaveras, papel picado o flores de cempasúchil combinan perfectamente en esta temporada donde se recuerda a quienes ya partieron de este plano terrenal.

4.- Tazas de calaveras o cráneo

Las tazas de cráneos o con decoración de calaveras, catrinas y motivos alusivos al Día de Muertos son perfectas para quienes buscan un accesorio con identidad mexicana.