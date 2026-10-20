5 Funkos de It y Carrie para regalar en Halloween a un fan de Stephen King

Ahora es posible encontrar Funkos de casi todos los personajes, en especial cuando son de terror, ya que son historias que se han encargado de convertirse en importantes referentes del miedo. Si conocer a alguien que es fan de Stephen King y quieres regalarle algo en Halloween, te traemos las 5 figuras de Carrie e IT que deberías darle.

5 Funkos de It y Carrie para un fan de Stephen King

Carrie: Bañado en sangre

Una de las opciones que puedes conseguir, es la edición de Carrie, donde vemos al personaje con su vestido y ramos de rosas, mientras que otras ediciones la vemos bañada de sangre, alternativas que nos recuerdan a una de las escenas más emblemáticas de la cinta.

Carrie: Versión que brilla en la oscuridad

Una de las versiones más famosas de Funkos de la cinta, se destaca por ser la clásica imagen de Carrie bañada en sangre, pero toda su imagen se destaca por tener colores muy vibrantes en todo el cuerpo, un efecto que le permite brillar por la noche, una gran opción si buscas algo diferente.

Funko: Welcome to Derry

"Welcome to Derry" es una serie muy reciente, en la que se detalla el origen del temible payaso "IT", dando un vistazo más detallado. Es posible encontrar las figuras del payaso y otros personajes que aparecieron, opciones que solamente un fan de Stephen King va a identificar al instante.

Funko: IT (2017)

Otras de las figuras que puedes ver del temible payaso, son aquellas que representan a personajes de la película que se estreno en el 2017, de igual manera puedes encontrar a los niños que forman parte de la cinta como Georgie, Beverly, Ben, Rickye, Eddie, Stanley, entre otros. Una gran alternativa para regalar en Halloween y tener la colección completa.

Funko: It (1990)

¡Un clásico que todo fan de Stephen King debe tener! Es la clásica figura de IT de 1990, recordando el origen de uno de los personajes más temibles de la cinta, el cual debes tener en la colección de Funkos.