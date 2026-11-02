Los Simpson llegan a La Mole Horror 2026: sus voces revelan cuáles son sus episodios favoritos de La Casita del Horror

Este fin de semana estuvo lleno de celebración y terror pues se celebró el Día de los Muertos y Halloween, esta última festividad logró reunir a las voces más reconocidas de la familia amarilla más famosa de mundo, Los Simpson, quienes participaron en La Mole Horror 2026. Gabriel Chávez (voz del Sr. Burns), Patricia Acevedo (voz de Lisa), Claudia Mota (voz de Bart) y Humberto Vélez participaron en un encuentro especial con los seguidores que acudieron a la convención junto con ellos recordaron sus trayectorias y la importancia de los personajes a quienes les han dado voz, asimismo, revelaron cuales son algunos de los episodios de La Casita del Horror que más disfrutan.

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En entrevista para Azteca 7, los actores compartieron anécdotas de su paso por el doblaje y el cariño que han recibido de varias generaciones. Uno de los momentos más emotivos de la convención fue cuando parte del elenco proyectó un video homenaje a los artistas de doblaje de Los Simpson que ya fallecieron, un reconocimiento a quienes dejaron huella en la historia de la serie en español latino como: Agustín Sauret, Tito Reséndiz, César Izaguirre, Eduardo Borja, Carlos Petrel, Nancy MacKenzie, Jorge Roldán y Luis Alfonso Padilla.

La edición 2026 de La Mole Horror 2026 también estuvo acompañada de actividades relacionadas con el terror, invitados especiales, cosplayers, encuentros y convivencia con artistas de doblaje, artistas independientes e incluso luchadores.

¿Cuáles son los episodios favoritos de La Casita del Horror para las voces de Los Simpson?

Durante décadas la serie nos ha sorprendido con especiales de La Casita del Horror y así como nosotros como público tenemos uno favorito los propios artistas revelan cuáles han sido los episodios que los han dejado marcados.

Gabriel Chávez, quien interpreta al señor Burns desde hace 37 años, recordó una de las escenas en las que su personaje aparece convertido en vampiro. En esta historia, Homero intenta matarlo con una daga, pero primero se equivoca y se la clava en el ombligo antes de apuntar al corazón estas es una de las escenas que varios fans recuerdan con mucha nostalgia.

En sus propias palabras el actor también recordó entre risas la frase que pronuncia Burns antes de morir: “¡Estás despedido!”. Incluso explicó que durante su presentación en La Mole participaría caracterizado como Drácula para recrear parte de esta divertida escena.

Por su parte, Claudia Mota, voz de Bart Simpson y Marge, mencionó dos historias que recuerda con especial cariño: aquella en la que Bart se convierte en cuervo y otra en la que Marge aparece transformada en una especie de gata que intenta seducir a Homero.

Finalmente, Patricia Acevedo, quien da voz a Lisa Simpson, reconoció que le resulta complicado elegir un solo episodio favorito, pues considera que existen demasiadas historias memorables después de tantos años formando parte de la producción.