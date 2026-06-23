Video: Zendaya le pone una pésima calificación a Tom Holland en un concurso de imitadores de Spider-Man

Uno de los personajes más queridos de la historia es, sin duda, Spider-Man, y Tom Holland podría presumir de haber interpretado al querido Hombre Araña en varias películas de Marvel, pero parece que eso no fue suficiente para impresionar a Zendaya en un divertido concurso de imitadores del superhéroe. Así como lo lees, el influencer español, Ibai, realizó un video que se volvió viral en minutos, donde se muestra a una serie de concursantes en el traje de Spider-Man donde Tom Holland está infiltrado y, ni siquiera Zendaya lo imaginaba. Los fans quedaron sorprendidos, pues ella decidía quién era el ganador, y para sorpresa de todos, no eligió a Holland.

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¿Qué ocurrió en el concurso de imitadores de Spider-Man?

La dinámica consistía en realizar las poses, movimientos y gestos característicos de Spider-Man. En total eran 5 participantes, de los cuales se eliminó a dos antes de que Zendaya entrara como juez junto a un Spider-Man sorpresa.

Zendaya fue la encargada de elegir al ganador después de imitar las poses más complejas del superhéroe arácnido. Tom Holland estaba muy seguro de ganar, pues lleva años dando vida al personaje. Al finalizar, Zendaya eligió al concursante número dos como ganador, quien resultó ser Pereira, otro influencer español. Fue ahí cuando Holland se quitó la máscara y todos quedaron en shock al ver al actor.

Zendaya no sabía que se trataba de Tom Holland

A pesar de haber escuchado la voz del actor y su actual pareja, Zendaya negó por completo saber de quién se trataba. Incluso Tom Holland aprovechó para reírse de la situación y fingir que venía de Barcelona. Al final se quitó la máscara y todos quedaron sorprendidos. Es difícil saber si todo fue planeado; sin embargo, eso no quita lo divertido a esa situación.