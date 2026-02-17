“Es solo una pequeña historia": Sujeto que compró la carta Pokémon de Pickachu Illustrator a Logan Paul por más de 16 MDD afirma estar en la “búsqueda del tesoro” y espera comprar estos artículos HISTÓRICOS

En las últimas horas se ha hecho viral que el influencer estadounidense Logan Paul ha vendido una de las cartas de Pokémon más codiciadas de todas… O al menos así lo comenzó a dejar entrever cuando anunció que subastaría a su “Pikachu Illustrator” hace unas semanas, lo que generó cientos de expectativas, aunque todas quedaron por debajo a la compra que se dio este lunes.

Lo que ha sido un escándalo es que este accesorio de Pokémon TCG (juego de cartas coleccionables de Pokémon) es la cantidad en que se vendió, pues fue el empresario A.J. Scaramucci quien pagó 16.5 millones de dólares por “esta rareza” y poco a poco ha salido información de este joven que ha dado mucho de qué hablar.

¿Quién es A.J. Scaramucci?

Aunque su información es limitada, se sabe que A.J. Scaramucci es un empresario que se dedica a invertir en empresas privadas dedicadas al desarrollo de tecnología, e incluso se presume que cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por parte de la escuela de Negocios de Stanford.

Para muchos la compra de esta carta parecería una gran locura, algo sin sentido al tratarse de una pieza del año 1998 en buen estado que Logan Paul consiguió en 2022 por cerca de 5 millones de dólares, aunque Scaramucci reveló que sus intenciones son invertir en items / artículos en la búsqueda del tesoro Planetaria”, asegurando sus intenciones de comprar un fósil de T-Rex y al Declaración de Independencia de los Estados Unidos, señalando que solo era "una pequeña historia".

AJ Scaramucci reveals he’s starting a “planetary treasure hunt” after spending $16.49M on the Pikachu Illustrator



“My ambition for the card is just a small story. The real story is that I’m on a planetary treasure hunt. I’m planning to buy a T-Rex dinosaur fossil, the… pic.twitter.com/n69FQVGqsH — Mikli (@CryptoMikli) February 16, 2026

Una vez conocida su intención se ha dejado ver que más que apelando al fanatismo, A.J. Scaramucci ha contemplado que este tipo de objetos únicos cuentan con una certificación PSA (la más alta distinción en cuanto a conservación), cambiando su valor por ser un bien activo “muy demandado”, resignificando este tipo de artículos de la cultura geek.