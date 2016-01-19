Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 10 - Smoke Alarm

Bello manda llamar a Mike para mostrarle una caja repleta de armas; su misión es enseñarle a sus hombres a usarlas para que lo defiendan de Odín.

La policía acecha a Bello y esto podría generar un tiroteo; ¿Briggs y Mike resultarán ilesos? Más adelante, Mike confiesa la verdadera razón de su presencia en Graceland. No te lo puedes perder.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.