Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 10 - Smoke Alarm

Este 19 de enero Mike confiesa la verdad de su presencia en Graceland

Graceland Smoke Alarm

Escrito por: Azteca

Graceland Smoke Alarm

Bello manda llamar a Mike para mostrarle una caja repleta de armas; su misión es enseñarle a sus hombres a usarlas para que lo defiendan de Odín

     

La policía acecha a Bello y esto podría generar un tiroteo; ¿Briggs y Mike resultarán ilesos? Más adelante, Mike confiesa la verdadera razón de su presencia en Graceland. No te lo puedes perder. 

   

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.