Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 13 - Pawn

Luego de que Mike ordenara la detención de Briggs, éste huye con la ayuda de Jakes; además le pide que cuide a Charlie.

Si Briggs no aparece pronto, Graceland corre el riesgo de desaparecer, así que Mike le sigue la pista incansablemente.

Más adelante, el mismo Briggs descubre que Charlie se encuentra en peligro, pues el supuesto agente con el que trabaja es en verdad su eterno enemigo. Esto desencadena un terrible enfrentamiento que involucra también a Mike. Averigua qué sucederá.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.