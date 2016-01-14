Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 8 - Goodbye high
Este 14 de enero Briggs se ve obligado a revelar un secreto
Briggs se ve obligado a revelarle a Mike un secreto que ha mantenido guardado durante muchos años, el cual está relacionado con el cartel "Caza".
Todo ello como parte de un plan que llevan a cabo el propio Briggs, Charlie y Mike para atrapar a dos de los más importantes nacrotraficantes.
Por otra parte, Jakes encuentra un cargamento con juguetes que le hacen recordar a su hijo, así que decide ir a visitarlo.
Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.