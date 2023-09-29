GRUPO LA COMER Y LA EMBAJADA DE FRANCIA EN MÉXICO ANUNCIAN C’EST LA VIE

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2023.- Grupo La Comer y la Embajada de Francia en México se unen para traerte la segunda edición de "C'est la Vie", donde podrás disfrutar de más de mil productos directamente importados desde Francia.

Más de 100 empresas francesas de 13 regiones distintas se han unido para hacer posible este evento que se extiende desde el 22 de septiembre hasta mediados de noviembre. En "C'est la Vie" encontrarás una amplia variedad de productos franceses, incluyendo vinos de todas las regiones, mostazas, quesos y jamones, galletas, conservas, cereales, productos gourmet, jabones, fragancias, utensilios de cocina, artículos de mesa y recámara, así como textiles selectos. Entre las marcas que podrás encontrar se encuentran Delouis, Jacot Billey, Dukan, Chabrior, Maison Bellot, La Limonaderie de Paris, Maxims de Paris, La Mère Poulard, L'Oulibo, Maison Potier, Valfleuri, Planteur, Plessis Duval, Pascal Bouchard, Manon, Olivier Ravoire, Nuiton-Beaunoy, Gérard Bertrand, Nicolas Potel, CanardDuchêne, Joseph Cartron y L.B.F.

Los productos ofertados son elaborados artesanalmente, siguiendo métodos tradicionales, y manteniendo un sabor auténtico, fresco y de calidad. Algunos de ellos son seleccionados a mano por expertos y provienen exclusivamente de los campos franceses. Los amantes del vino encontrarán más de 200 etiquetas que representan una diversidad impresionante de regiones y tipos de uva.

"C'est la Vie" se lleva a cabo en 75 tiendas de los formatos City Market, Fresko y La Comer en la Ciudad de México y 14 estados de la República Mexicana. En el evento de lanzamiento estuvieron presentes el embajador de Francia en México, el Sr. Jean-Pierre Asvazadourian, y directivos de Grupo La Comer.

El embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian, destacó: "Sabemos que los consumidores mexicanos aprecian el savoir faire francés. Las importaciones de productos alimentarios franceses aumentan cada año y representan anualmente 250 millones de euros. En este evento, los consumidores encontrarán excelente calidad y diversidad en los productos expuestos de manera maravillosa”.

Santiago García, director general de Grupo La Comer, añadió: "Estamos muy orgullosos de presentar nuevamente C'est la Vie. La edición pasada fue muy bien recibida por nuestros clientes, y estamos seguros de que quedarán altamente complacidos con esta nueva edición. Hemos capacitado a todas las áreas de las tiendas para que nuestros colaboradores puedan asesorar a nuestros clientes en este viaje por Francia”.

Si eres un apasionado de la cultura francesa y sus deliciosos productos, no puedes perderte esta oportunidad única de experimentar "C'est la Vie" en La Comer, City Market y Fresko. ¡Ven y disfruta de un rincón de Francia en tu mundo!

